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Политика

Вера Кондратьева: Муниципальная реформа была требованием времени

30.10.2024 16:45|ПсковКомментариев: 0

Пыталовский район был одним из первопроходцев муниципальной реформы в Псковской области. Спустя год можно подвести некоторые итоги. Не сожалеют ли в муниципалитете о переходе? Какие изменения последовали после реформы? Как это повлияло на работу ТОСов? И как отнеслись к реформе местные жители? На эти и другие вопросы ответила в интервью Псковской Ленте Новостей глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

 

- В 2023 году ваш район стал одним из первопроходцев и принял решение о преобразовании в муниципальный округ. Скажите, пожалуйста, по прошествии года считаете ли вы принятое решение правильным? Почему?

- Да, мы были первопроходцем в числе восьми муниципалитетов, которые согласились быть округами. Даже, наверное, не согласились, а это было требованием времени и требованием тех больших поселений, которые посчитали, что, перейдя в округа они будут более положительно прорабатывать некоторые моменты на своей территории и осуществлять некоторые работы, чем это было ранее. Есть свои плюсы, есть и свои минусы. Конечно, преимуществ мы видим больше.

- Какие конкретно изменения происходят в вашем муниципальном округе?

- Наверное, самое большое изменение в том, что один из населенных пунктов у нас, второй по численности населения, поселок Белорусский, имеет центральную дорогу протяженностью около километра. И сельскому поселению ранее было бы не справиться с ремонтом асфальтированного дорожного полотна и тротуаров по обе стороны, по обеим сторонам от дороги. Потому что, по первоначальным расчетам, это стоило около 30 миллионов. В этом году мы разыграли аукцион и все консолидированные средства, и средства дорожного фонда были направлены как раз на решение этой проблемы. Дорога уже отремонтирована. Информация уже и по СМИ прошла, и по нашим соцсетям. Жители поселка Белорусский - это около тысячи человек, они не нарадуются и не верят в свое счастье, что такая дорога у них замечательная появилась. Это как один из самых, наверное, показательных примеров. Наши ТОСы также выиграли определенные гранты, мы тоже провели аукционы, процедуры и где-то однотипные виды работ или поставку оборудования произвели.

- Вы упомянули ТОСы. Скажите, пожалуйста, как у вас в муниципальном округе обстоит ситуация с ними? Я так понимаю, ведется активная работа?

- Все верно. Если в прошлом году у нас их было 13, то в этом году у нас 10 гранты получили и плюс четыре еще, которые получили муниципальную поддержку на абсолютно различные виды работ. Это и игровое оборудование, спортивное оборудование, благоустройство территории рядом с многоквартирном домом, это ремонт, допустим, сараев, двухэтажные такие которые раньше возле домов были построены еще со времен 70-х годов. Лестницы были к ним разрушены, они отремонтировали полностью вот эти лестничные пролеты, зоны отдыха поставили себе. То есть разнообразные виды работ абсолютно. То, что жители хотели на своей территории сделать и благоустроить каким-то образом - они это сделали.

- По вашему мнению, стали ли более эффективно работать? При новой модели управления, стало ли больше порядка бюрократического или административного?

- Вы знаете, мы от многого избавили работников территориальных отделов. Раньше они сами каким-то образом справлялись с нормативной базой. Ее нужно было готовить. Сейчас это делает юридический отдел администрации округа. Если раньше они один на один оставались с контролирующими органами и ответы сами готовили в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Сейчас это, опять же, легло на плечи юридического отдела администрации округа. Мы убрали от них вот эту нагрузку бумажную, юридическую и у них больше времени осталось для работы с населением. Они чаще выезжают на сходы, они чаще принимают у себя население в помещениях своих отделов либо тех территорий, где у них специалисты сидят. И подготовка ТОСовских проектов тоже качественнее стала в этом году. Намного качественнее. Тем более, что проверку эти проекты проходили на уровне администрации округа.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что успех любого такого начинания зависит от командной работы. Скажите, вы ощущаете себя членом большой команды во главе с губернатором? И как именно региональная власть или может, кто-то из депутатов областного Собрания вам помогает?

- Здесь другого мнения быть не может. Мы, конечно, маленькая единица нашей большой команды региона. Естественно, правительство перед нами ставит задачи. Все комитеты, все управления правительства Псковской области нацеливают нас на то, чтобы мы работали в рамках государственных программ, в рамках муниципальных программ, писали гранты и заявки, участвовали во всех проектах, допустим, на фонде президентских грантов, президентских проектах, молодежных грантов и так далее. Таким образом мы нацеливаем свои отделы, свое население, своих активистов, волонтеров на то, чтобы они участвовали в жизни даже самого маленького населенного пункта нашего округа. И тем самым благоустраивали территорию всей нашей Псковской области. Каждый вносит маленький вклад для того, чтобы сделать жизнь на территории области лучше, краше. Поэтому, только так, только в единой связке, только единой командой и больше никаким образом.

- Я так понимаю, что стало гораздо больше именно возможностей для привлечения каких-то дополнительных средств на развитие округа. Например, те же гранты. То есть получается освободились руки, которые могут этим заниматься?

- Самое главное не руки, а время, которое освободилось для того, чтобы те люди, которые знают, где на своей территории есть какие-то слабые места, точки, которые нужно благоустроить, подтянуть, что-то сделать, могли бы как раз писать заявки вместе со своими активными жителями. А самое главное это те участники ТОСов, которые у них есть. Это их главные помощники, и, наверное, правая и левая рука на территории теротдела. В городе растет количество ТОС, и старшие по домам в многоквартирных домах, старшие по улицам, работают с депутатами не только регионального уровня, а с депутатами собрания депутатов муниципального округа. Где-то скважину пробурить, где-то поставить детскую площадку, где-то просто подготовить заявку. Не всегда же получается с первого раза выиграть. А опыт нарабатывается. Поэтому это все только в нашу копилку складывается. Из депутатов регионального уровня, конечно, Виктор Владимирович Остренко нам помогает. Но в принципе, если к любому депутату мы обратимся, то всегда находим поддержку и понимание.

- Если с другой стороны на это все посмотреть. Как к проведенным реформам относятся жители вашего региона? Было ли такое, что, например, они начинались в интернете, чего-то, а по итогу свое мнение меняли на положительное?

- Мы старались сделать это таким образом и объясняли на каких-то общих собраниях, приемах личных о том, что население никаким образом не почувствует, а наоборот, на примере поселка Белорусский, от этой реформы одни только плюсы и все только выигрывают. Конечно, минусы для нас имеются, потому что мы от наших бывших поселений и долги все приняли на себя, и неисполнение решений каких-то судов мы приняли на себя, но на жителях-то это не отражается абсолютно. Это мы должны решать эти сложные задачи, эти проблемы. Поэтому стараемся сделать таким образом, чтобы было только благо для населения.

- Скажите, пожалуйста, есть какой-то намеченный план по развитию муниципального округа? Что вы намерены сделать в ближайшее время для улучшения жизни людей вашего округа?

- Ну, сразу все планы, конечно, открыть невозможно. У нас имеется план развития, у нас имеется инвестиционная программа развития. В принципе, у нас действует любая программа, которая имеется на уровне муниципалитета. Мы все встроены в государственные программы, они нацелены только на эти задачи. Мы планируем участвовать во Всероссийском конкурсе «Развитие комфортной городской среды» в малых городах. То есть заявляем сейчас новые территории как наши. Мы там уже, конечно, участвовали несколько раз. Но будем учитывать свои ошибки, которые были у нас в предыдущих проектах, будем еще раз подаваться. То есть у нас будут и дороги ремонтировать, и нашу реку Утрою будем в следующем году очищать. Поэтому сейчас мы в комплексе будем решать несколько проблем. И участие во Всероссийском конкурсе - это только один из моментов, которые комплексно будем решать в следующем году.

- Давайте представим такую ситуацию: вам позвонил, например, глава района из тех, кто еще не стал участником муниципальной реформы и попросил у вас какой-то совет, что вы можете ему сказать и будете ли рекомендовать тоже провести такое же преобразование?

- Я рекомендовать буду. Каждая территория имеет свои особенности. Я хочу сказать, что наш Пыталовский муниципальный округ имеет свои особенности хуторного расселения. Кто-то проживает наиболее компактно и у тех эти процессы пойдут намного активнее, намного лучше. Те же самые аукционы, процедуры на уровне округа по благоустройству, по озеленению, по содержанию кладбищ и так далее. Если у нас одно сельское поселение имеет, допустим, 11 кладбищ, мы объявим один аукцион. И заявиться одной организации на это невозможно, потому что очень большая территория, которую нужно будет обслуживать. Я буду только «за» то, чтобы другие территории переходили на такую форму организации местного самоуправления, как округ, и своими какими-то наработками, своими мыслями, своими положительными идеями буду с ними делиться в обязательном порядке.

Беседовал Андрей Николаев

Пресс-портрет
Кондратьева Вера Михайловна глава Пыталовского района
Теги: #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
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