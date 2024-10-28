Политика

«Гайд-парк»: Наталья Мельникова — новый сенатор от Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 октября. В начале октября на внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутаты делегировали Наталью Мельникову в Совет Федерации.

Сегодня в прямом эфире сенатор Российской Федерации от законодательного органа Псковской области Наталья Мельникова рассказала о первых впечатлениях от Совета Федерации и пленарного заседания, перед началом которого председатель СФ Валентина Матвиенко вручила ей удостоверение сенатора.

Также ведущий Александр Савенко поговорил с гостьей о целях и задачах, которые она ставит перед собой в новой должности.