Политика

Координатором «Новых людей» в Пскове стал присланный из Москвы Арсений Чжан

Координатором деятельности «Новых людей» в Псковской области стал 25-летний партийный активист Арсений Чжан. Об этом он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей, комментируя ранее распространенную ПЛН FM информацию о переменах в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Арсений Чжан

По словам Арсения Чжана, он уже переехал в город и планирует работать на территории региона.

«Я приехал в Псков, чтобы вдохнуть новую жизнь в отделение партии, а не участвовать в междоусобных конфликтах», - заявил новый координатор регионального отделения, отметив, что его цель - объединить команду и направить ее на достижение общих целей партии «Новые люди».

«Я знаю всех предыдущих руководителей отделения, включая Александра Борского и Тамару Новицкую. Я также слежу за работой Игоря Романова и Андрея Маковского. Хочется выразить им глубокую благодарность за их вклад в развитие партийного отделения. Я понимаю, как нелегко было строить партийное отделение с нуля», - сказал Арсений Чжан.

Отметим, что в настоящее время должность секретаря регионального отделения «Новых людей» по-прежнему занимает депутат Печорского окружного Собрания, экс-кандидат на пост губернатора Псковской области Игорь Романов, а пост председателя реготделения партии — депутат областного Собрания Андрей Маковский.

По мнению нового координатора, в Псковской области необходимо «укрепить позиции партийного отделения, развить уникальные проекты, учитывающие специфику региона, и масштабировать наше влияние и сделать отделение сильным и влиятельным в Псковской области».

«Я бы не назвал это назначением в город Псков, - сказал Арсений Чжан, отвечая на вопросы ПЛН. - Это осознанный выбор, основанный на моем понимании региона. Я многократно бывал здесь в школьные годы, хорошо знаю городскую среду, так как сам вырос в близлежащем Кингисеппе… Слово "поменять" действительно не совсем точное в этом контексте. Я не меняю место жительства ради карьеры. Для меня работа в "Новых людях" - это миссия, это попытка внести свой вклад в развитие регионов и страны. Наши регионы нуждаются в качестве жизни, в улучшении социальной сферы, и я готов приложить все усилия, чтобы достичь этих целей… Я вижу публикации о себе и готов открыть все карты, чтобы избежать спекуляций и недопонимания. Я открыт к диалогу и готов отвечать на любые вопросы».