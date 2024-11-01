Политика

Александр Братчиков: Главой района должен быть профессионал, а не политик

Главой района должен быть профессионал, а не политик. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Глава района – не политическая должность, а административно-хозяйственная. Это должен быть профессионал. Это постоянная работа, она не политическая. Когда к власти приходят политики, это некорректно, районы чахнут. После муниципальной реформы глава будет наниматься по контракту. Я только "за", потому что таким делом должен заниматься профессионал, а не политик», – сказал Александр Братчиков.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.