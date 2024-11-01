Политика

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР объяснил, почему решил вступить в ряды эсеров

Решение бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Виктора Яшина вступить в партию «Справедливая Россия — За правду» связано с желанием вернуться в региональную политику и влиять на происходящие события. Об этом он сообщил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Человеку свойственно находить единомышленников, общаться. Хочется как-то менять ситуацию, чтобы в политику приходило больше здравых людей», - пояснил экс-депутат.

По словам Виктора Яшина, инициатива вступить в партию исходила от него. «Мы были знакомы с Олегом Брячаком (депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», - ред.) по другим проектам. Поэтому я пришел, сказал, что хочу вступить в партию. Он сказал: "Пожалуйста"», - рассказал экс-депутат.

Отвечая на вопрос о возможности участия в избирательных кампаниях, в том числе выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания в 2026 году, Виктор Яшин пояснил, что решение на этот счет будет приниматься позднее. «Подойдем, посмотрим. Сильно не замахиваемся на что-то большое, да и в мире сейчас все быстро меняется», - высказал свою позицию бывший парламентарий.

По его словам, в последние годы он работал в профсоюзах, а также в органах местного самоуправления в Пушкиногорском и Новоржевском районах. Сейчас Виктор Яшин является сотрудником «Псковских тепловых сетей». «Даем тепло нашему городу», - отметил бывший депутат.

Напомним, Виктор Яшин родился в 1965 году в Великих Луках. Окончил Санкт-Петербургский электротехнический техникум, также учился в Академии народного хозяйства. В 1996 году получил мандат депутата Госдумы от ЛДПР, ставший вакантным после того, как Евгений Михайлов был избран губернатором Псковской области. В Государственной Думе Виктор Яшин работал до 1999 года, в 2000-е участвовал в общественно-политической жизни региона, в том числе в избирательных кампаниях различного уровня. В 2013 году, будучи церковным старостой храма Веры, Надежды, Любови и материи их Софии Псковской епархии РПЦ, подавал документы на регистрацию кандидатом в главы города Пскова.