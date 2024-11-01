Политика

Экс-глава Бежаницкого округа: Ухожу с чувством долга и с верой в достойное будущее нашей малой Родины

Ухожу (с поста главы Бежаницкого муниципального округа, - ред.) с чувством долга и с верой в достойное будущее нашей малой Родины, написал бывший глава округа Сергей Михеев в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Михеев / Telegram

«Сегодня я завершил свою работу в должности главы Бежаницкого округа. Прежде всего, хочу выразить всем вам слова благодарности за то доверие, которое вы многократно оказывали мне избирая депутатом районного собрания депутатов и дважды главой», - поделился Сергей Михеев.

Он отметил, что сообща удалось многое сделать за эти годы на территории муниципального образования.«Сегодня достигнута определённая стабильность в социально-экономическом развитии района, а это залог позитивного движения вперёд», - сказал бывший глава округа.

«Всю свою сознательную жизнь я посвятил нашему району и где бы не трудился, всегда старался добросовестно относиться к порученному делу и честно служить людям. Поэтому ухожу с чувством долга и с верой в достойное будущее нашей малой Родины», - подытожил Сергей Михеев.

Напомним, депутаты Бежаницкого муниципального округа единогласно избрали на должность главы округа Елену Иванову.

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Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.