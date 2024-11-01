Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Петром Алексеенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Какие планы у псковских коммунистов относительно выборов 2025 и 2026 годов? Что за мероприятия они будут проводить в годовщину Октябрьской революции? Ведущий Александр Савенко также обсудит с первым секретарем Псковского обкома КПРФ, депутатом Псковского областного Собрания Петром Алексеенко итоги политического сезона-2024 для коммунистов.

Звоните по телефону прямого эфира: 56-73-72.