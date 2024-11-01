Политика

Петр Алексеенко: В существующих условиях невозможно, чтобы коммунист стал главой округа

Псковские коммунисты планируют участвовать в выборах глав муниципальных округов в 2025 году. Об этом первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На семинаре-совещании руководителей региональных отделений партии были подведены итоги избирательной кампании текущего года. Итоги показали, что произошло сокращение количества депутатов. Обстановка не дает вести активную пропаганду. Коммунисты были осторожны в своих активных действиях. Это, конечно, сказалось на итогах. Поставлены задачи на следующий год. Пройдет ряд выборов в законодательные Собрания, глав регионов. Будем участвовать в муниципальных выборах, эта работа продолжится. Извлечем уроки из текущего года и будем более тщательно готовить документы», — сказал Петр Алексеенко.

Псковское отделение КПРФ планирует принимать участие в муниципальных выборах в Псковской области, однако, по мнению первого секретаря Псковского обкома КПРФ, в современных условиях невозможно, чтобы коммунист стал главой муниципального округа.