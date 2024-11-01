Политика

Петр Алексеенко планирует участвовать в выборах персека Псковского обкома КПРФ в 2025 году

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко планирует участвовать в выборах первого секретаря обкома КПРФ в 2025 году. Об этом он заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все зависит от оценки коммунистов областного отделения, которое я возглавляю, за четыре года. Также большую роль в этом играет Центральный комитет. Там есть кадровая комиссия, которая предварительно рассматривает представленные кандидатуры. Необходимо согласование. Не все от меня зависит. Если будет оказано доверие и пока здоровье позволяет, буду работать. Трудно заявлять, время покажет», – сказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

При этом, по мнению Петра Алексеенко, должность «незавидная», так как требует постоянной работы и большого опыта.

«Сейчас сложился хороший коллектив, боевой, хороший настрой собрания, деловой. Люди не начинают кого-то осуждать, обсуждают свои проблемы, думают, как улучшить работу, как повлиять на деятельность, оказать помощь нашим избирателям», – добавил первый секретарь Псковского обкома КПРФ.