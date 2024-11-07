Политика

«Дневной дозор»: Варяги против автохтонов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему людей у власти: какие кадры лучше — местные или приезжие? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Центр развития региональной политики опубликовал результаты исследования, согласно которому 55% россиян полагают, что хорошим депутатом может стать только коренной житель города или района, интересы которого он будет представлять. Однако в наше время фактор «коренного жителя» играет важную роль и применительно к управленцам - губернаторам, мэрам городов и глав районов.

В последние годы в нашей стране стало распространенной практикой, когда губернаторы, мэры городов, а иногда даже главы районов и депутаты приезжают из других регионов. Взять, например, Псковскую область. Большинство губернаторов до своего избрания или назначения не были тесно связаны с нашим регионом. В истории Пскова тоже были иногородние градоначальники — бывший глава городской администрации Петр Слепченко и нынешний глава города Борис Елкин. Если «пробежаться» по районам и муниципальным округам Псковской области, среди них тоже есть те, которыми руководят неместные. Валерий Зайцев, глава Печорского муниципального округа — москвич. Есть и управленцы, которые жили в одном муниципальном образовании, а руководят другим. Например, глава Гдовского района — из Пскова, а глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин — уроженец Куньинского района.

Какие руководители эффективнее — местные или приезжие? На этот счет есть две точки зрения. Сторонники первой убеждены, что опираться надо на местные кадры — что называется, где родился, там и пригодился. По их версии, местные управленцы знакомы с территорией, ее спецификой, актуальной проблематикой и населением. А автохтоны знают руководителей из местных, а значит, у таких управленцев выше шансы эффективно руководить и трепетно относиться к своим обязанностям, потому что они заинтересованы в развитии и процветании своей малой родины. В отличие от «варягов», которые заинтересованы, в первую очередь, в карьерном росте. Кстати, еще Петр I говорил, что воеводы не должны надолго задерживаться на местах — их советовали менять их каждые 3–4 года, чтобы они не обрастали связями и не занимались мздоимством.

Есть и другая точка зрения: если ты профессиональный управленец, то ты будешь эффективно работать на любой территории, куда тебя пошлют. А опираться на местных неправильно, поскольку они могут быть связаны с местными элитами и финансово-промышленными группами, и что с такими управленцами в регионе, городе или районе будут процветать кумовство и коррупция. Так кто же должен быть руководителями на местах — местные или приезжие? Кто будет управлять эффективнее? И зависит ли вообще эффективность работы от того, где родился управленец? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Для того, чтобы быть на своем месте, руководителю важно не сидеть на месте, как бы странно это ни звучало. Такого мнения придерживается главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Он родился в Нижнем Новгороде, учился в Саратове и уже более 20 лет работает в Псковской области. За это время - до того как стать федеральным инспектором - успел поработать и в прокуратуре, и в следственном управлении, и в коммерческих организациях. По его мнению, местный ты или приезжий — совсем не важно. На эффективность работы управленца это никак не влияет.

«Я думаю, что эффективность руководителя никак не связана ни с местом рождения, ни с местом прибытия, ни с местом убытия. Зависит от трех, наверное, основных качеств: открытости, надежности и созидательности. Сегодня мы видим: чтобы чиновнику быть на своем месте, ему важно не сидеть, сложа руки».

Эффективность работы управленца зависит от того, местный ты или приезжий, но не так жестко, как могло бы быть. В данном случае намного важнее личные качества и кое-что еще, полагает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

«Этот фактор действует, если, например, я вырос в Великих Луках, и понятно, что у меня больше знаний о регионе за счет множества связей разного рода. Но это не значит, что другой человек не может руководить регионом. Все-таки в основу входят личностные качества человека, а также то, как к нему относятся другие органы власти. Помогают или вредят. Много нюансов».

Мнение экс-губернатора Псковской области разделяет и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, который, к слову, родился в Куньинском районе и прожил там почти 17 лет. По его мнению, фактор коренного жителя никак не влияет на эффективность работы управленца — все зависит исключительно от его личных качеств. А еще от его команды.

«Здесь зависит только от конкретных качеств человека, его опыта, его управленческих навыков. В том числе немаловажный факт, что нужно опираться и на местных жителей. Когда я приезжал в Локнянский муниципальный округ, ходили слухи, что вот Иван Дмитриевич Белугин сейчас со всеми разберется, и уже сейчас стоит где-то за углом автобус с его новой командой. Могу сказать так, что в Локню из Пскова и других муниципалитетов за мной никто не приехал. Моя команда полностью состоит из местных коллег. Все зависит только от работы команды. Не всегда от одного человека».

Местный ты управленец или приезжий, не имеет никакого значения, полагает депутат Псковского областного Собрания, в прошлом главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов. Исключение составляют, пожалуй, разве что предприятия и учреждения.

«Всё зависит от подготовленности человека к тому делу, к которому его приставляют. Я имею в виду, чем управляют и как управляют. Специалист он или не специалист, готов он к этому или не готов. По большому счету, я не вижу разницы: приезжий или местный. Есть что-то в том, что "лифт" должен быть, человек должен расти, но это в большей степени касается предприятий, учреждений, больниц. Здесь, на мой взгляд, очень желательно, чтобы это происходило и с коллективом, этот рост. А управленцы такого масштаба как губернаторы, главы районов и муниципальных образований, я считаю, что это не совсем обязательно, что он должен быть местным. Нет, прежде всего он должен быть профессионалом. Профессионал-управленец».

Разбавил стройные ряды тех, кто считает привязку к местности неважным условием эффективности управленцев, член Псковского обкома КПРФ, бывший заместитель председателя областного Собрания Геннадий Бубнов. Он против «варягов» во власти. Может быть, они и хорошие люди, но вот это «кочевание» из области в область едва ли способствует эффективности, полагает он.

«Мы должны воспитывать свои кадры, которые в наших условиях при соответствующей их подготовке сверху донизу показывать прекрасные результаты. Должна быть кадровая политика. Губернатор — это особая фигура. Но когда с собой ведут еще и команду, непонятно, как они там работали, что это за люди. Мы же практически не знаем. Поэтому я категорически против этих варягов. Это должно быть не как правило, а только как исключение».

Псковский музей-заповедник — третий по счету музей, которым руководит Светлана Мельникова. До приезда в Псков она долгое время работала во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в том числе гендиректором, а также почти два года руководила музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Помогает ей или мешает в работе смена регионов? Для Светланы Мельниковой этот вопрос и простой, и сложный одновременно.

«Здесь очень многое зависит напрямую от личности руководителя. Когда я получила предложение работать на Псковской земле, то для меня очень важна была, как сейчас говорит молодежь, контентная составляющая. То есть это история страны, это история Средневековья, это знакомые мне понятия, личности, события, памятники. Это очень важно. Но как человеку приезжему, особенно первое время, мне, конечно, было бесконечно сложно, потому что когда люди называли какие-то части города, мне было очень сложно сориентироваться, о чем идет речь. Совершенно безусловно, что приезжему человеку, если он взял на себя смелость приехать в другой регион, действительно приходится очень много работать. И на своем рабочем месте, и по так называемой адаптации к новому региону. С другой стороны, я заметила такое качество, что когда ты приезжий, ты не обременен какими-то знакомствами, ты не знаешь людей. Многие вещи ты делаешь как-то посмелее. Потому что коренные люди ведь с кем-то росли, с кем-то учились и так далее. Это все накладывает определенный отпечаток на руководителя. А руководителю иногда надо оторваться от земли, встать над процессом и максимально разумно понять, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому ответ мой очень неоднозначный. У коренного есть огромное преимущество, но есть и свои преимущества у приезжего человека. То, что во главу угла я ставлю профессионализм, это однозначно. И надо полюбить то место, где ты работаешь».

Если говорить об управленцах в сфере культуры, вопрос привязки к местности вообще не важен. Здесь все просто: если ты хороший режиссер, то ты хороший режиссер в любом театре, рассуждает худрук Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Не так все однозначно в контексте органов власти.

«Я могу сказать, что должен быть всегда баланс. Губернатор необязательно должен быть местным, потому что губернатор — это управленец, который должен уметь управлять. И, собственно, в каком регионе он управляет, если он серьезный управленец, это не столь важно. А вот депутаты и команда, и львиная доля местных чиновников, районные руководители, с моей точки зрения, должны быть, конечно, местными. Если ты глава района, которого ты не знаешь, людей которого ты не знаешь, или депутат, который не знает людей своего округа и так далее, это совсем иная ситуация. В данном случае чиновники, депутаты - они работают с населением».

Эффективность работы управленца зависит от самого человека, от его мотивации и сферы деятельности, которую он представляет. Такого мнения придерживается депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. Например, должность губернатора должны занимать управленцы из других регионов, чтобы исключить обрастание связями и кумовство, а некоторые руководящие должности, связанные с социальной сферой, должны занимать местные кадры. Прокомментировал он и важность «фактора коренного жителя» для депутатов. К слову, Андрей Маковский является депутатом Псковского областного Собрания несмотря на то, что приехал к нам из Саратова. Причем, относительно недавно.

«Что касается депутатов, то депутаты должны быть с якорями на местности. Либо местными, либо должна быть семья здесь. То есть этот якорь социальный должен быть. Я здесь живу больше пяти лет. У меня сын родился, можно сказать, в Псковской области. У меня здесь семья. И, если честно, я не могу сказать, что я не скобарь. Вот это "скобарство" сразу люди чувствуют. Поэтому про себя такого не могу сказать. А что касается детской ментальности, которая формируется в юношестве, то я каких-то сильных различий не вижу. Различия, конечно, есть в быту, в кухне, в модели социальной организации, но в работе разницы особой нет. Если ты профессионал, то ты профессионал вообще везде. Если ты непрофессионал, то ты везде непрофессионал».

Еще лет 10 назад в общественных кругах страны, в том числе Псковской области, раздавались недовольные возгласы по поводу того, что к управлению регионами, городами и районами приходят «варяги» - люди, заинтересованные преимущественно только в своем карьерном росте и не всегда представляющие себе ситуацию на местах. Мало того, зачастую пришлые управленцы приводили с собой новую команду, вытесняя из кабинетов местные кадры. Многих очень беспокоил именно этот момент — что «варяги приходят и уходят», а местные кадры остаются на обочине. Сегодня, как показало наше общение с экспертами, отношение общества к ситуации поменялось: неважно, где ты родился — важно, где ты пригодился и насколько ты профессиональный управленец.

Татьяна Иванова