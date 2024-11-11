Политика

Михаил Ведерников: Пока сохраняются все удобные для граждан формы голосования

Традиционное голосование, которое многие россияне помнят как праздник, скорее всего, сохранится наряду с новыми формами, такими как электронное голосование. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на форуме старшеклассников «Голос молодежи» в Пскове 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор поделился мнением, что раньше выборы представляли собой «праздничный обряд».

«У нас есть традиция похода на выборы с родителями, после чего обычно отмечали это событие чем-то вкусным. Это создавало особую атмосферу», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что электронное голосование представляет собой современную и защищенную форму, в отличие от некоторых зарубежных систем, где контроль за голосованием вызывает вопросы.

Губернатор выразил мнение, что с течением времени будет наблюдаться тенденция к увеличению использования электронного голосования, но не критичное изменение процедуры голосования.

«Пока сохраняются все формы, удобные для граждан, они будут актуальны и будут использоваться в работе избирательных комиссий», — добавил Михаил Ведерников.