Политика

В псковском отделении «Партии пенсионеров» обозначили планы на ближайшие годы

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области планирует принять участие во всех избирательных кампаниях 2025 и 2026 годов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель регионального отделения партии Михаил Иванов, накануне повторно избранный на этот пост. По его словам, разработка конкретных планов относительно участия в муниципальных выборах и других направлений деятельности на следующий год начнется в ближайшее время.

«Всё должно быть спланировано, потому что люди, в определенной мере, заняты на производстве, поэтому надо учитывать некоторые особенности», - сказал Михаил Иванов и пояснил, что среди членов и сторонников партии — не только ветераны.

«Партия пенсионеров - не значит, что к нам могут вступать только пенсионеры», - напомнил он.

Подводя итоги работы регионального отделения за 4 предыдущих года, руководитель организации особо отметил участие однопартийцев практически во всех избирательных кампаниях, включая выборы в Псковскую городскую Думу, областное Собрание депутатов и муниципальные выборы.

«Меня избрали депутатом по городу Пскову, а затем депутаты избрали меня заместителем председателя Псковской городской Думы, - напомнил Михаил Иванов. - Кроме того, в 2023 году у нас два депутата по Локнянскому и Печорскому районом прошли по единым спискам, а в этом году в четырех районах: Бежаницком, Плюсском, Дновском и Усвятском. В Порховском не хватило нескольких голосов. Поэтому везде, где проходили выборы, мы участвовали и получали результаты. «Партия Пенсионеров» участвовала и в выборах глав ряда муниципальных образований, но получилось, что избрали других».

Михаил Иванов также отметил другие направления работы. «Помогаем малоимущим семьям, вещи собираем, раздаем. Кроме этого, помогаем участникам СВО проводить операции, и не только. Принимаем участие во всех акциях, которые проводятся в городе. Я еще принимаю участие в возложении цветов и открытиях мемориальных досок нашим погибшим солдатам, участвовал в открытии аллеи героев», - рассказал партийный руководитель. По его словам, партия закупила учебные пособия для детей из малоимущих семей перед первым сентября, сторонники посещают ветеранов по месту жительства. Михаил Иванов отметил, что внутри организации сложились прекрасные отношения. «Мы все прекрасно понимаем друг друга, понимаем цели и задачи. У нас же самое главное, чтобы Родина жила хорошо», - сказал он.

Как сообщалось ранее, Михаил Иванов был повторно избран председателем правления регионального отделения «Партии пенсионеров». «В соответствии с уставом организации кандидатуру рекомендует бюро президиума партии. Они рекомендовали мою кандидатуру, и поэтому как таковая кандидатура была одна, больше никто других кандидатур не предлагал», - пояснил руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров».