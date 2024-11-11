Политика

Минюст отказался регистрировать «Партию любителей пива»

Министерство юстиции Российской Федерации отказалось регистрировать «Партию любителей пива», сообщается в Telegram-канале партии.

Фото: Telegram-канал Партии любителей пива

«Пока могу сказать одно — партия, которая приносит жизнь в российскую партийную систему, сама должна иметь право на жизнь. Это право подтверждено рейтингами — не менее 4% россиян готовы проголосовать за ПЛП на выборах Госдумы», - пишет основатель и генсек партии Константин Калачев.

Прекращаться попытки партия не собирается, о чем также сказал ее основатель.

«Отказ в государственной регистрации не является препятствием для повторной подачи документов для государственной регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ», - дополнил Калачев.

Напомним, что документы на регистрацию «Партии любителей пива» на федеральном уровне подавали 25 октября.