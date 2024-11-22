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Политика

«Дневной дозор»: Ощущают ли партии кризис идей и людей?

22.11.2024 14:59|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Ощущают ли региональные отделения партий кризис позиционирования, идей и людей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Российская политическая система сформировалась более 30 лет назад. Большинство партий, представленных в Госдуме и Заксобраниях, «зашли на поляну» в конце 90-х и начале 2000-х. С тех пор многое поменялось: обстановка внутри страны, весь мир, избиратель, и сегодня политологи и социологи говорят о том, что имеющиеся в России партийно-политическая палитра изжила себя и не соответствует реалиям сегодняшнего дня: в политическом пространстве прочно укрепилась «Единая Россия», а оппозиционные парламентские партии (причем не отдельно взятые, а все) испытывают глубочайший кризис. А если быть точнее, целых три.

По итогам сентябрьских выборов текущего года Центр политической конъюнктуры совместно с Консалтинговой группой «Полилог» выпустили доклад, в котором проанализировали основные результаты, тренды и особенности партийных кампаний на выборах этого года. Главный вывод аналитиков гласит, что Единый день голосования-2024 стал первой репетицией перед выборами в Госдуму 2026 года, которая удачно сложилась только для партии власти - «Единой России», а на системную оппозицию повлияла отрезвляюще и выявила у нее три вида кризиса.

Первый — кризис позиционирования. Все политические игроки предлагали меры поддержки бойцов СВО и их семей, однако в глазах избирателей тема оказалась приватизированной единороссами. А собственную нишу оппозиции нащупать не удалось, хотя у нее и были попытки сыграть на миграционной повестке. Второй кризис — кризис идей. Четкий образ будущего для регионов оппозиционные партии предложить избирателю не смогли — кандидаты касались либо общефедеральных вопросов, либо локальных тем, касающихся муниципалитетов. И, наконец, кризис людей: в региональных кампаниях единороссы взяли абсолютное большинство мандатов в округах, а оппозиции пришлось довольствоваться единичными победами, в связи с чем эксперты заявили о тотальном провале системной оппозиции и связали его с нехваткой ярких кандидатов на местах.

В наших программах мы уже не раз говорили о том, что «старые» оппозиционные партии испытывают кризис, у населения есть запрос на перемены и желание видеть в Госдуме, региональных парламентах и муниципальных Собраниях что-то новое, свежее. Но по факту оппозиции нечего предложить избирателю — ни искрометных идей, ни харизматичных лидеров, ни убедительной программы. И это представляет серьезную проблему для архитекторов российской политической системы. Куда идти дальше? Чем партии могут удивить народ? Партийной сувениркой? Избитый ход. Деньги людям раздавать, как в свое время делал в той же Псковской области ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский? Крутых артистов привозить с бесплатными концертами, как в 1996-м кандидат в губернаторы Владислав Туманов, а позже - Евгений Михайлов? Или, может, уже пора выпускать клоунов с медведями?

Многие понимают, что этой модели надо придавать новое дыхание. Причем это касается и «Единой России», которая вечно побеждает, и оппозиции. А согласны ли лидеры псковских региональных отделений партий и лидеры общественного мнения с тем, что что-то не так? И что, по их мнению, надо делать, чтобы партии и их кандидаты были интересны? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Времена изменились. Изменился и избиратель — он стал более политически и законодательно подкован, более сознателен, поэтому простыми шоу его не проймешь. С ним надо разговаривать — слышать, отвечать на вопросы и решать поставленные проблемы, отмечает председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания, единоросс Алексей Севастьянов. Что же касается партий, ошибки есть у всех, в том числе у «Единой России». Вопрос в их своевременном анализе и взвешенном подходе к их решению. Партия большинства это понимает, а у оппозиции с этим не все хорошо, полагает депутат.

«Касательно оппозиции, мне кажется, они осознают, что теряют своих избирателей. Люди начинают понимать, что некоторые предложения носят популистский характер, другие же не имеют чёткой направленности или являются предметом для обсуждения, не имеющего конкретного плана действий. То есть наблюдается отсутствие чёткой позиции, и люди это видят. Поэтому я не хотел бы сосредотачиваться на проблемах оппозиции. Мне ближе те вопросы, в которых "Единая Россия" не дорабатывает. Именно их необходимо анализировать, делать выводы и исправлять ошибки. На мой взгляд, необходимо прислушиваться к избирателям, отвечать на их вопросы и потребности, а не отвлекать их бесплатными шоу и концертами. Я считаю, что позиция, основанная на праздновании, губительна. Необходимо понимать, что должно быть, по поводу и для чего. Это поможет избежать иждивенческого подхода, когда выборы воспринимаются как возможность получить что-то бесплатно. Поэтому я не сторонник креативных избирательных кампаний, я за решение проблем и вопросов».

Хотел бы депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский посмотреть на тех аналитиков, которые утверждают, что оппозиция испытывает глубочайший кризис. Во всяком случае, у «Новых людей», по его убеждению, кризиса на федеральном уровне нет — партия новая, идей много, людей тоже много. О кризисе партии на региональном уровне тоже говорить не приходится, но есть некоторая специфика: в регионах, скорее, идет не борьба идей, а борьба повесток. Например, «Новые люди» в Псковской области поднимают вопросы образования, предпринимательства и вывоза мусора, считая их наиболее актуальными. Что же касается внедрения партиями каких-то свежих методов агитации, чтобы быть интересными для избирателя, возвращаться к методам 90-х, по мнению Андрея Маковского, точно не стоит.

«Не знаю, насколько нужно превращать российскую политическую систему в шоу и удивлять. По мне, те люди, которые интересуются политикой, и так будут интересоваться, будут выбирать из того, что есть, предлагать свои идеи, участвовать в выборах. А вот стремиться к стопроцентному участию людей в политике - ни одна сфера жизни не интересна ста процентам людей. Кому-то интересны цветы, кому-то машины, кому-то политика, кому-то путешествия. Вряд ли кто-то, вы или я, хотим повторения 90-х даже в проявлениях. Эта страна была в развале. Ничего не было, зарплат не было, экономики не было. И в этих условиях были вот такие выборы. Они были похожи больше на шоу и дерзкую агитацию. Но времена изменились, и я думаю, что и методы агитирования изменились. Опять же, эти методы вернутся тогда, когда вернутся 90-е. Конечно, не дай Бог, но в каждое время своя агитация, что называется».

После начала специальной военной операции российской системной оппозиции работать стало намного сложнее, отмечает координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Многие партийцы воздерживаются от громких критических заявлений, считая, что, пока Россия не победит в глобальном мировом противостоянии, раскачивать лодку внутри страны и критиковать курс правительства — сравнимо с предательством или госизменой. Но смягчение риторики со стороны оппозиции вовсе не говорит о том, что она испытывает глубочайший кризис, отмечает Антон Минаков. Например, фракция ЛДПР в Госдуме, если верить статистике, лидирует по количеству внесенных законопроектов на одного депутата. Какой уж тут кризис идей?

«Что касаемо фракции ЛДПР в Государственной Думе и в Законодательном Собрании, работа идет, законопроекты подаются, ведутся мероприятия. У псковского регионального отделения, если вы зайдете в социальные сети, вы увидите, что мероприятия и политические, и информационные проходят каждый день. Мы не устраиваем митинги и пикеты. Конкретно у партии ЛДПР — дела идут достаточно неплохо. Активность на очень высоком уровне. Это также подтверждается свежими рейтингами, которые вышли за ноябрь 2024 года, которые говорят о том, что на федеральном уровне, в том числе, мы уже обходим КПРФ и вышли на уверенное второе место».

Выводы аналитиков о том, что системная оппозиция находится в трех видах кризиса, к «Справедливой России» не имеет никакого отношения, отмечает лидер Псковского регионального отделения партии, депутат областного Собрания Олег Брячак и объясняет, почему. Также он дал реальные советы остальной оппозиции, которой повезло меньше. И главный из них — не вешать нос.

«У нас нет ни кризиса людей, ни кризиса идей. Достаточно посмотреть на количество членов партии в Псковской области - в региональном отделении состоят более 4,5 тысячи членов партии "Справедливая Россия". Мне кажется, что это достаточно серьезная цифра. Что касается кризиса идей, это не относится к нашей партии, потому что достаточно посмотреть на то количество законопроектов, которые мы регулярно подаем и на региональном уровне, и на федеральном уровне. И по этому показателю "Справедливая Россия" уверенно занимает первое место среди оппозиционных партий. Чего стоит только то, что мы добились (наконец-то, с восьмого раза, 8 лет Сергей Миронов (председатель партии, депутат Госдумы - ред.) этого добивался) индексации пенсий работающим пенсионерам. Поэтому кризис идей, кризис людей к нашей партии никак не относится. А что нужно делать оппозиции? Всё очень просто. Первое – не вешать нос, не опускать руки, работать, максимально приносить пользу нашим гражданам, максимальное количество добрых, полезных поступков совершать и, конечно же, максимально информировать наших граждан о том, что полезного оппозиционные силы для них делают».

Кризис (во всякой случае, кризис людей) - есть и у партии власти, отмечает заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова. Она не раз слышала от самих представителей «Единой России», что из года в год им сложно находить кандидатов на выборы. Отчасти кризис людей, который испытывают партии, Яна Иванова связывает с существующими, по ее мнению, в нашей стране ограничениями свободы слова. Свобода слова, по ее словам, ограничена, зато есть четко проводимая линия согласия с политикой партии власти. В такой ситуации многие мыслящие и активные граждане предпочитают не высовываться и не выражаться. Но есть и те, кто не боится — эта часть общества, наоборот, кристаллизуется и становится громче, отмечает Яна Иванова. Также она высказалась по поводу методов повышения «интересности» партий для избирателей.

«Я не уверена, что народ нужно удивлять. Народ нужно объединять, но опять-таки насильно ты никого не объединишь. А в условиях, когда давление оказывается на инакомыслящих, несогласных с властью, кто-то просто замолкает, потому что боится репрессий, санкций, в том числе иногда и избыточно боится. Партия должна проводить спокойную, в рабочем режиме коммуникацию с людьми, проводить какие-то встречи, разговаривать, просвещать о политике. Может быть, необязательно про политику, но и какие-нибудь просветительско-культурные встречи проводить. Мы в региональном отделении псковского "Яблока" по исторической линии периодически идем, когда есть на это временные ресурсы. Поэтому мне кажется, что не нужно прям удивлять и яростно завлекать, потому что это как будто бы что-то искусственное. А человек, который осознанно идет в политику, осознанно этим интересуется, сам найдет дорожку».

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов считает, что на сегодняшний день для партий созданы равные условия и возможности для самовыражения. Этого же принципа придерживается и региональная Общественная палата. Накануне выборов она рассылает всем партиям приглашения к сотрудничеству в рамках наблюдения на выборах. Кто считает это нужным, тот подписывает с Общественной палатой соответствующее соглашение и участвует в этой работе. Что же касается рецептов повышения интереса к партиям со стороны избирателей, Александр Седунов сторонник конструктивного подхода.

«Самая главная задача — это, конечно же, отражать мнение избирателей, понимать, с чем они выходят сегодня, предлагать им возможные решения. Конечно, это опыт взаимодействия со всеми избирателями. Мне думается, что на сегодняшний день это очень хорошо показывает как раз именно "Единая Россия". Этот опыт есть, он нарабатывается, и мне думается, что это действительно позитивный и положительный опыт».

Понятно, что «Единая Россия» — явный лидер, и результаты выборов на протяжении многих лет говорят о том, что с позиционированием и идеями у нее все хорошо, рассуждает руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Что же касается оппозиционных партий, в наиболее удачном положении — ЛДПР. По итогам сентябрьских выборов партия заняла второе место. Несмотря на проблемы с идеями и позиционированием либерал-демократы прислушиваются к советам — во всяком случае, они перестали выстраивать свою агитацию на билбордах с покойным Владимиром Жириновским. Между тем у других оппозиционных партий, действительно, большие проблемы с позиционированием, публичной активностью и идеями. Илья Стрелков дал им совет, что делать, и привел пример правильной тактики.

«Не забывайте о самих избирателях. Опять же, в Псковской области партии почему-то просыпаются за месяц до выборов. Начинают массированно оклейку афишами, газетами, заполняют агитационной продукцией почтовые ящики, что, естественно, не нравится избирателям. Нужна полномерная работа. Во-первых, постоянный прием депутатов. Работа на земле, работа со средствами массовой информации. Какие-то статьи, публичные выступления - обязательно. Небольшие митинги, встречи с жителями. Вот это всё, к сожалению, у нашей оппозиции на данный момент отсутствует. Когда они начнут этим заниматься, по-моему, результаты будут совершенно другие. И я думаю, что они станут осознавать потом, что так и нужно продолжать работать. Вспоминается пример "Партии любителей пива", которая сейчас пыталась зарегистрировать себя в Минюсте, что у них пока не удалось. Вот это была попытка как раз, так скажем, разбавить оппозиционные ряды. В принципе у них получилось, потому что они выступили очень хорошо. Практически во всех СМИ, в федеральных в том числе. И по опросам, в частности, по социологическим исследованиям Russian Fields, они близки к преодолению 5-процентного барьера для прохода в ГД. Но чего-то не хватило. Возможно, дело в названии - слово "пиво", и поэтому пока их не регистрируют».

Как показало наше сегодняшнее общение с экспертами, все признают, что «Единая Россия» - на коне. При этом сами единороссы не отрицают, что тоже допускают ошибки, но заявляют о готовности их исправлять. Между тем представители других партий по большей части признают, что кризис у оппозиции есть, но только не в стройных рядах их партии. У них-то с этим как раз все в порядке. По мнению политологов, момент спорный. Но в одном наши собеседники оказались единодушны: времена 90-х, когда в стране была бедность и разруха, и кандидаты могли легко «купить» избирателя бесплатными концертами звезд, прошли. Избиратель уже не ведется на шоу-моменты и популистские обещания — его надо удивлять реальной работой.

Татьяна Иванова

Пресс-портрет
Туманов Владислав Николаевич Экс-глава администрации Псковской области, председатель Арбитражного суда Калужской области и руководитель Псковского землячества в Москве Жириновский Владимир Вольфович Бывший председатель Либерально-демократической партии России, экс-депутат Государственной Думы
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #политика #партии
Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
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