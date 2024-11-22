Партийные билеты вручили в Пскове новым членам «Единой России»

Партийные билеты вручили новым членам партии «Единая Россия» на партийной конференции Псковского регионального отделения «Единой России» в Пскове 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
Партийный билет вручили:
На конференции также планируется выбрать делегата на XXII съезд «Единой России». Кроме того, будут приняты решения по вопросам ротации руководящих органов регионального отделения партии.
Как сообщалось ранее, в местных отделениях «Единой России» состоялись конференции, на которых активисты и сторонники партии подводили итоги работы за год и определяли приоритетные задачи.
Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.