Политика

Партийные билеты вручили в Пскове новым членам «Единой России»

Партийные билеты вручили новым членам партии «Единая Россия» на партийной конференции Псковского регионального отделения «Единой России» в Пскове 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Партийный билет вручили:

директору технопарка «Электрополис» Ирине Беловой;

председателю Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа Елене Иманаевой;

директору муниципального бюджетного образовательного учреждения Москвинская средняя общеобразовательная школа Татьяне Александровой;

начальнику управления образования администрации Псковского района Татьяне Федоровой;

заместителю главы Псковского района Татьяне Васильевой;

директору муниципального бюджетного образовательного учреждения Торошинская средняя школа Алевтине Кирсановой;

главе сельского поселения «Себежское» Виктору Егорову.

На конференции также планируется выбрать делегата на XXII съезд «Единой России». Кроме того, будут приняты решения по вопросам ротации руководящих органов регионального отделения партии.

Как сообщалось ранее, в местных отделениях «Единой России» состоялись конференции, на которых активисты и сторонники партии подводили итоги работы за год и определяли приоритетные задачи.

Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.