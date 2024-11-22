В Псковской области обновлен состав регионального политического совета «Единой России»

Состав регионального политического совета «Единой России» обновили на партийной конференции Псковского регионального отделения «Единой России» в Пскове 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
Прекратили полномочия следующих членов регионального политического совета в связи с проведением обновления (ротации) состава:
Избрали в состав регионального политического совета в связи с проведением обновления (ротации) состава следующих членов партии:
Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.