Политика

Членов президиума регионального политсовета «Единой России» избрали в Пскове

Членов президиума регионального политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» избрали на партийной конференции в Пскове 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе тайного голосования делегатов конференции по избранию членов президиума регионального политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» в связи с проведением ротации новыми членами президиума стали депутаты Псковского областного Собрания Александр Братчиков и Елена Даньшова.

Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.