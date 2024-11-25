Политика

«Партия пенсионеров» рассчитывает улучшить результаты на выборах — Михаил Иванов

Региональное отделение «Партии пенсионеров» имеет ряд планов и наработок относительно дальнейшей политической деятельности в Псковской области. Некоторыми из них поделился в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

«"Партия пенсионеров" будет принимать участие в выборах и в Государственную Думу, и в областное Собрание депутатов. С учетом тех наработок и того опыта, который мы получили в предыдущих кампаниях, мы считаем, что результат должен быть лучше», - поделился ожиданиями Михаил Иванов.

Он также выразил надежду, что представители партии, если будут избраны в областное Собрание, проявят себя лучшим образом.

«У нас уже есть депутаты в муниципальных округах, в следующем году постараемся, чтобы депутаты присутствовали в депутатском корпусе муниципальных образований, и будем надеяться, что представители "Партии пенсионеров" войдут в состав областного Собрания депутатов и будут достойно представлять себя там», - подчеркнул Михаил Иванов.

Гость студии также описал отношения партии с другими политическими формированиями Псковской области и с представителями властей в регионе.

«Руководство области никогда не вмешивается во внутрипартийные дела. Если партия совершает незаконные действия, то это отдельная тема. Тем более, кто давно работает, мы друг друга знаем. Политическая жизнь — это одно. Никогда не нужно путать служебные отношения с личными. Я стараюсь держать определенную дистанцию. Нужно вести себя корректно, не задевая их внутренних дел и тем более не вмешиваться. Мы идем своей дорогой, есть поставленные цели», - сказал Михаил Иванов.