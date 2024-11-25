Политика

Муниципальная реформа позволит консолидировать финансы в округах — Александр Братчиков

Муниципальная реформа позволит консолидировать финансы в муниципалитетах Псковской области. Такую позицию обозначил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Александр Братчиков на круглом столе, посвященном реализации муниципальной реформы в Псковской области, при Общественном совете Избирательной комиссии Псковской области 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Речь идёт об организации работы средств и консолидации этих средств», - отметил Александр Братчиков.

Депутат заметил, что сегодня глава округа - это в первую очередь хозяйственник, а не политик. И все люди, которые работали на местах, после муниципальной реформы остаются там работать, просто в других должностях.