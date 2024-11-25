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Политика

Муниципальная реформа повышает эффективность работы — Олег Савельев

02.12.2024 14:25|ПсковКомментариев: 0

Благодаря муниципальной реформе повышается эффективность работы. Такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Самое главное, что (благодаря муниципальной реформе - ред.) повышается эффективность работы», - сказал Олег Савельев и пояснил, что в муниципальном округе «действует один закон»: «А раньше как было: волость могла издать свое распоряжение, другая свое, не было комплексного подхода». 

Теперь территории, которые раньше были волостями, не будут заниматься законотворчеством, они будут работать по тем нормативным актам, которые будет централизовано давать муниципальный округ, отметил депутат.

Также он добавил, что реформа дает новые финансовые возможности округу и решает кадровый вопрос.

Пресс-портрет
Савельев Олег Дмитриевич ​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #муниципальная реформа #Собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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