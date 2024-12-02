«Гонки по вертикали»: планка для партии власти, путь реформ и Победа-80 как вызов. ВИДЕО

Численность членов профсоюза работников образования в Псковской области приблизилась к 9,5 тысячи человек

Появилось видео с места ДТП у Дома офицеров в Пскове

Экс-координатор ЛДПР в Псковской области ушел в IT

Более 700 вывесок обновили в Пскове за год

Рейтингомер: новые варяги, персек без «Доширака» и пол-лимона себе любимому. ВИДЕО

Полная программа фестиваля «Пушкин. Михайловское» опубликована в Сети

Началось строительство пешеходного моста через протоку между озерами в Усвятах