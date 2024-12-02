Политика

Исполком петербургской «Единой России» может возглавить политтехнолог Александр Серавин

Исполком петербургской «Единой России» может возглавить политтехнолог Александр Серавин. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.

В ближайшее время в петербургском отделении «Единой России» сменится глава исполкома. На данный момент им является депутат Валерий Гарнец. На заседании президиума политсовета партии, которое состоялось 4 декабря в Заксобрании, Гарнеца назначили первым заместителем секретаря городского отделения.

На место главы исполкома после назначения Гарнеца подобрали две кандидатуры — это политтехнолог, отвечавший за выборы в Петербурге, бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин и сотрудник регионального отделения партии Станислав Рогов.

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Напомним, Александр Серавин занимал пост вице-губернатора Псковской области по внутренней политике с 6 июня 2022 года. Ушел с должности в апреле 2024 года.

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Александр Серавин родился 24 мая 1976 года. Выпускник кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета, политтехнолог.