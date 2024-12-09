Политика

Псковский район предложили преобразовать в муниципальный округ

Псковский район планируют преобразовать в муниципальный округ, следует из постановления на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

В связи с выдвижением инициативы о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Псковский район», в муниципальное образование «Псковский муниципальный округ Псковской области», пройдут публичные слушания.

15 января 2025 года они состоятся в деревне Родина. Адрес проведения слушаний: деревня Родина, улица Юбилейная, дом №1. Начало в 18.00.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, всего запланировано проведение 11 публичных слушаний с конца декабря до середины января. 26 декабря состоятся районные публичные слушания.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.