Политика

Соведущий программы «ПЛН FM» возглавил псковское отделение Российского общества политологов

Депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский возглавил Псковское региональное отделение Российского общества политологов. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 2 декабря состоялось общее собрание членов реготделения РОП, на котором кандидатура Маковского была выдвинута на пост руководителя организации. Федеральное руководство общества политологов поддержало это предложение. Отметим, что Андрей Маковский сотрудничает с радио «ПЛН FM» и является соведущим программы «Сообразим на троих». По его словам, уже в следующем году региональное отделение РОП планирует проведение серии круглых столов и других мероприятий.

Напомним, ранее должность руководителя псковского отделения Российского общества политологов занимал экс-член Общественной палаты Псковской области, кандидат философских наук Михаил Жихаревич, ушедший из жизни в сентябре 2024 года.

В состав организации в Псковской области входят доктор философских наук Николай Рыбаков, историк Александр Неронов, глава Локнянского муниципального округа, победитель всероссийского «Конкурса политологов-2021» Иван Белугин и ряд других экспертов в области политики.

Российское общество политологов основано в 2013 году. Организация объединяет экспертное сообщество в области политической науки. Основные цели деятельности РОП - укрепление связей между политической наукой, образованием и практикой, а также представление интересов российской политической науки и политологов в стране и на международном уровне. Российское общество политологов регулярно проводит конференции, семинары и встречи по актуальной общественно-политической повестке дня современной России.