Политика

Статуэтку «Знатока избирательных процессов» получила председатель ТИК города Пскова

Итоги электорального цикла 2024 года подвели с председателями территориальных избирательных комиссий и сотрудниками аппарата облизбиркома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

В марте состоялись выборы президента России, а в сентябре в регионе прошли 13 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Отметили работу территориальных избирательных комиссий статуэтками с различными номинациями.

Номинацией «За эффективную коммуникацию в коллективе» отмечены ТИК Порховского и ТИК Дновского района.

Статуэтку за «Удачный дебют в решении финансовых вопросов» по итогам работы контрольно-ревизионной службы ТИК награждена ТИК Пыталовского района.

«За артистизм при внедрении новых избирательных процессов» награждена ТИК Печорского района.

Статуэтку «Знатока избирательных процессов» получила председатель ТИК города Пскова Анна Садовникова.

Также подвели итоги прошедшей Осенней школы молодого избирателя. С 6 по 22 ноября в регионе было проведено 130 мероприятий с молодыми и будущими избирателями.

Статуэткой «За массовость» отмечена ТИК Опочецкого района — за самое большое количество мероприятий, проведенных на территории муниципального образования.

«За креатив» — ТИК Локнянского района, которая разработала интересные форматы проведения мероприятий со школьниками и студентами.

«За наставничество» — ТИК города Пскова за большую и точечную работу с молодым поколением.