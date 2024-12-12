Политика

Армен Мнацаканян: Необходимо усилить работу муниципальных депутатов

Годом муниципального депутата 2025 объявила партия «Единая Россия». Решение на XXII Съезде партии 14 декабря озвучил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По мнению лидера фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армена Мнацаканяна, эта тема актуальна для Псковской области.

Армен Мнацаканян отметил, что в настоящее время работа муниципальных депутатов в регионе оставляет желать лучшего. По его мнению, необходимо сформировать костяк уважаемых и авторитетных депутатов, которые будут жить с народом и решать его проблемы.

«Я могу сказать, что именно муниципальный депутат — это звено, которое, на мой взгляд, проседает. Мы видим, что депутаты Государственной Думы и областные депутаты активно работают, а муниципальные депутаты, к сожалению, не так заметны. На пальцах можно пересчитать два-три депутата, которые, действительно, работают», — отметил Армен Мнацаканян.

Парламентарий также подчеркнул, что муниципальные депутаты должны стать лидерами, формирующими мнение о том, что они являются представителями народа и работают в его интересах. Он выразил надежду, что в следующем году будут избраны достойные кандидаты.

«В следующем году будут выборы, и мы должны формировать тот костяк, который будет назначать главу округов. Муниципальные депутаты должны быть не просто лидерами, а людьми, которых уважают. Как сказал Дмитрий Анатольевич (Медведев), они должны формировать мнение о том, что они не просто пришли, чтобы поставить знак, что они члены "Единой России", а действительно работают с народом и решают его проблемы», — добавил Армен Мнацаканян.