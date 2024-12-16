Политика

Гдовский район стал муниципальным округом

Депутаты регионального парламента поддержали инициативу сельских поселений Гдовского района и на декабрьской сессии приняли закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Гдовского муниципального района Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» объединение всех волостей, входящих в состав муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и муниципального района, и влечет наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. При этом объединение осуществляется и в случае, если население одной волости не выразило своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района. В Гдовском районе из восьми поселений, входящих в его состав, решение о согласии принято представительными органами семи волостей.

В соответствии с региональным законодательством для вновь образованного муниципального округа определена численность и срок полномочий депутатов представительных органов первых созывов, а также срок полномочий, порядок избрания и полномочия первого главы.

Представительный орган вновь образованного муниципального образования будет состоять из 16 депутатов, избранных на 5 лет. Первый глава Гдовского муниципального округа будет избираться окружным собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Для формирования органов местного самоуправления до 1 января 2026 года установлен переходный период.

Добавим, Гдовский район стал 14-м муниципальным образованием Псковской области, принявшим решение о преобразовании в муниципальный округ.

«За» реформу проголосовали 21 депутат, «против» 4, воздержался 1.