Политика

Александр Котов: Мы видим существенные позитивные изменения в результате муниципальной реформы

Эффективность управления в округах после проведения муниципальной реформы существенно выросла. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Да, о преобразовании Гдовского района в округ уже можно сказать точно. Сегодня мы как раз приняли наш областной закон о его преобразовании района в муниципальный округ. Я думаю, что на это повлиял, прежде всего, положительный пример наших муниципальных округов, которые уже прошли процесс преобразования, в частности, ближайших соседей. Например, это Стругокрасненский и Плюсский округа. Сейчас уже видны преимущества этой формы организации местного самоуправления. Депутаты представительных органов Гдовского района это увидели, увидели положительную реакцию со стороны глав муниципальных округов. Такое решение мы приветствуем», — сказал Александр Котов.

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Он уточнил, что в следующем году Гдовский район официально станет муниципальным округом.

«Понятно, что на пути муниципальной реформы есть определенные трудности и проблемы, но они при системной и тщательной работе легко преодолеваются. Мы увидели, что эффективность управления повысилась, причем повысилась существенно. Люди понимают, что у них есть свой муниципальный руководитель, это глава муниципального округа в одном лице, который наделен определенными полномочиями, с которого можно спросить за все, что их волнует, на территории, где они проживают. При этом есть представительный орган, собрание депутатов, которое тайным голосованием избирает главу этого муниципального округа. Там, где депутаты работают совместно с главой, мы видим позитивные изменения. Первый этап мы прошли, он завершился», — добавил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Он выразил надежду, что в следующем году оставшиеся 11 муниципальных районов также пройдут процедуру преобразования.

«Тогда у нас в регионе выстроится четкая система местного самоуправления. Будет два городских округа, по ним уже все законодательные акты приняты, недавно скорректировали закон. И, соответственно, 24 муниципальных округа, где будут за положение дел на этой территории отвечать главы этих муниципальных округов. Не будет никаких двуглавых орлов, никакой размытой ответственности. Будет четкая и понятная система управления», – заключил Александр Котов.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.