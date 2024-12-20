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Политика

Наталья Федорова: Псковскому району подходит модель округа

25.12.2024 14:26|ПсковКомментариев: 0

Зачем Псковскому району становиться муниципальным округом и какие новые возможности откроются перед муниципалитетом после реформы, рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

 

- Наталья Анатольевна, инициатива о преобразовании в округ исходит от трех глав сельских поселений. Вы как руководитель муниципалитета наверняка поддерживаете своих коллег. Какие возможности, которых нет в нынешней структуре управления, появятся для развития территории при преобразовании? Изучаете ли опыт коллег?

- Я начну все-таки с другой темы. Действительно, опыт коллег рассматриваем. Над этой темой (преобразования Псковского района в округ - ред.) мы работаем уже около трех лет. Начну опять же с территории. Огромная территория, большое количество населенных пунктов, 10 волостей, у которых разный бюджет, у которых совершенно разные возможности для развития. Наверное, это первая мысль, которая возникает при ответе на вопрос, для чего нам нужно преобразование в округ. Оно нам нужно, чтобы создать равные условия для всех, чтобы не было исключений для участия в проектах, в национальных проектах в том числе.

Мы стараемся войти в нацпроекты. И капитальный ремонт школ, Домов культуры не зависит от численности жителей, а зависит от потребности. Но такие программы как, например, «Формирование комфортной городской среды» как раз зависят от численности жителей. Мы взвешивали все эти параметры три года, изучали опыт Новгородской области. Сейчас изучаем уже опыт наших коллег, непосредственно муниципалитетов, которые перешли в округа. И плюсы, и минусы взвешиваем. Плюсов достаточно много. 

- А какие еще плюсы есть в переходе из района в округ?

- Кроме возможности равного развития, это, конечно, единая нормативная база, потому что на территории должна быть единая налоговая база, нормативные документы. К сожалению, в некоторых случаях перебор получается: 10 волостей, плюс еще администрация издает свой нормативный акт. В этом массиве не всегда просто разобраться. Поэтому, взвешивая возможности волостей, приходишь к выводу, что некоторые моменты, такие как дорожная деятельность (это один из самых насущных, актуальных для жителей вопрос - состояние, качество дорог, а ремонтные работы требуют значительных средств), в некоторых волостях сейчас возможны только либо с помощью регионального бюджета, если дороги регионального значения, или с помощью местного бюджета, своими силами волости не справятся. То есть многие моменты нас приводят к выводу о том, что все-таки модель округа нам действительно подходит, и она дает очень много преимуществ именно для жителей. 

- Вы отрабатывали этот вопрос с главами волостей?

- С главами мы эту тему тоже неоднократно отрабатывали. Понимаем, что у нас уже есть определенное видение по возможной структуре. Есть видение по кадровому ресурсу, потому что для людей на территории ничего поменяться не должно. Территориальные управления останутся на тех же местах. Соответственно, работать в них будут те же люди, которые хорошо знают свою территорию, которые хорошо знают ее проблематику и налаживание именно внутренних взаимосвязей. Это первое условие. Это будет один из ключевых моментов в нашей работе. 

- На каком этапе перехода сейчас вы находитесь?

- Сейчас мы ведем обсуждения, люди высказывают свое мнение, потому что публичные слушания у нас уже начались. По району этот процесс будет проходить достаточно длительно. Поэтому мнение каждого человека будет услышано.

- То есть вы проводите и встречи с населением?

- Да, очень активно, потому что люди действительно интересуются этой темой. Это не просто формальность какая-то. Мы выясняем совместно с депутатами сельских поселений. Переживания есть, но в то же время все очень грамотно подходят к решению этого вопроса.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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