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Политика

Владимир Кузь: Страх перед муниципальной реформой нагоняют наши политические оппоненты

25.12.2024 15:19|ПсковКомментариев: 0

Кто нагоняет страх перед проведением муниципальной реформы в Псковском районе, ответил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). Также он рассказал о задачах, которые должны решать люди на местах. 

 

- Владимир Васильевич, вы представляете интересы жителей в Псковском областном Собрании депутатов. Есть ли у вас уверенность, что после преобразования люди не почувствуют разницы в плане присутствия власти на местах, возможности получать необходимые услуги, смогут обращаться туда, куда они обращаются сейчас? Преобразование позволит более эффективно решать вопросы населения и развития района? 

- Сейчас главы волостей не занимаются хозяйственной деятельностью и в принципе тем, зачем они нужны на местах. Сейчас они занимаются именно нормотворческой деятельностью, потому что они тоже депутаты, им приходится реагировать на какие-то предписания прокуратуры, то есть занимаются тем, чем им не надо заниматься. И общаясь с коллегами по областному Собранию, у которых уже прошли преобразования в округа, я узнаю, что люди не видят изменений с точки зрения управления. Они видят только плюсы, потому что главы теперь не главы, а руководители территориальных органов. То есть на местах они больше вовлечены в хозяйственную деятельность. Это проблемы мусорные, дорожные, прикладные проблемы, а не ответы на запросы прокуратуры и устранение каких-то законодательных пробелов. 

- Почему люди боятся перехода в округ?

- Страх нагоняют наши политические оппоненты. Раздувают историю, но мы же не создаем что-то новое. Мы возвращаемся к старой системе органов местного самоуправления. Раньше были у нас сельсоветы. Я вижу только положительную сторону. Не так давно мы все при ней жили, при этой одноуровневой системе.

- Как вы считаете, Псковскому району проще переходить к одноглавой системе управления? 

- С одной стороны, Псковскому району легче, потому что он не первопроходец, уже посмотрел. С другой стороны, тяжелее, потому что здесь сказывается близость к областному центру, отсутствие как такового районного центра. У нас районного центра нет, администрация располагается в Пскове. И все-таки огромная территория Псковского района. Поэтому Псковский район и подходил к этой истории очень аккуратно, взвешенно. Посмотрели опыт не только соседних областей, но и соседних районов, чтобы не окунуться в омут с головой. На сегодняшний день мы действительно видим, что нам пора уже переходить к одноуровневой системе управления.

- К вам поступают жалобы от населения? 

- Жалобы есть всегда. Вопрос в том, какие жалобы, с точки зрения перехода на одноуровневую систему управления?

- Да. 

- Абсолютно нет жалоб. Я говорю, что эта история искусственно раздута нашими политическими оппонентами. Они живут по принципу «Баба Яга против». Им все равно, лишь бы против каких-то реформ, каких-то преобразований. Они сами-то ничего предложить не могут, но всегда вставляют палки в колеса. Это их жизненное кредо.

Беседовала Любовь Кузнецова 

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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