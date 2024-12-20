Политика

На выборах в 2024 году в Псковской области не было ни одной жалобы — Игорь Сопов

Во время проведения выборных кампаний на территории Псковской области в 2024 году не поступило ни одной жалобы. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«2024 год для нас был годом не сложным, но годом, где у нас сочетались избирательная кампания президента Российской Федерации и наши региональные выборы. Получилось так, что мы или готовились к выборам, или подводили итоги и снова начинали опять готовиться к выборной кампании», - сказал председатель облизбиркома.

Он отметил, что сравнений с другими регионами не проводилось, но одним из важных факторов остается отсутствие жалоб.

«Надо сказать, что прежде всего для нас, для избирательной системы Псковской области, важно то, что у нас по прошествии кампаний выборов президента РФ и единого дня голосования не было ни одной жалобы. И могу сказать, что с прошлого года рейтинг доверия к избирательной системе в Псковской области значительно повысился. По итогам опроса 55,1% наших избирателей считают, что выборы проходят полностью честно, нам не доверяют всего лишь 8,8%, это тоже очень важно», - подчеркнул Игорь Сопов.

Он также рассказал об исключительных нововведениях, которые применялись только на территории Псковской области, чем создали позитивный ореол вокруг избирательных кампаний.

«Потом, если говорить об основных отличиях работы избирательной системы от других регионов, могу сказать с уверенностью, что ни у кого в регионах не применяется такой практики как детские уголки, где мы организуем для наших избирателей с маленькими детьми вручение шариков, подарков, работаем с детьми на участках. И, наверное, ни у кого не было таких моментов, как у нас на кампании в сентябре - это диспансеризация наших избирателей. Большое спасибо комитету здравоохранения за эту помощь и поддержку. Но эти два момента нас, естественно, очень сильно отличают от всех остальных наших коллег в других регионах», - добавил Игорь Сопов.