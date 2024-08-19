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Политика

Пройти диспансеризацию псковичи смогут на избирательных участках

26.08.2024 13:07|ПсковКомментариев: 0

Избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению реализует проект «Здоровье наших избирателей». Избиратели, пришедшие на выборы, могут попутно проверить состояние своего здоровья, а точнее — пройти первичный этап диспансеризации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома. 

На площадке около помещения избирательного участка будут установлены передвижные мобильные медицинские комплексы, предназначенные для проведения медицинских обследований и лечебно-профилактических мероприятий. В частности, можно измерить уровень артериального и внутриглазного давления, уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти ЭКГ, получить консультацию терапевта.

Проект будет реализован в семи муниципальных образованиях. Полный график работы и адреса избирательных участков, где будет организован первичный этап диспансеризации — можно увидеть на карточках.

 

«Проверьте своё здоровье и позаботьтесь о своих родных и близких!» – призвали в избиркоме.

Добавим, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления. 

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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