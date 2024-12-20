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Политика

Депутат о преобразовании Псковского района в округ: Есть и минусы, но плюсов намного больше

25.12.2024 18:06|ПсковКомментариев: 0

Почему переход к одноуровневой системе управления — это не новшество, и с какими трудностями сталкивался Псковский район при проведении волостных выборов, рассказал председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

 

- Владимир Николаевич, ваше мнение относительно преобразования в округ?

- Я данное преобразование в целом поддерживаю. Конечно, есть и минусы, но плюсов намного больше. Двухуровневая система у нас появилась после принятия федерального закона о местном самоуправлении в 2003 году. И вот после 2003 года четко были определены теоретически те полномочия, которые исполняет район, и те полномочия, которые исполняет волость. Волость должна была исполнять более 40 полномочий теоретически, но я вспоминаю, когда стали смотреть все-таки, что же могут исполнять на самом деле волости, насчитали 12 полномочии, которые не требовали больших средств. Поэтому все остальные полномочия все равно исполнял район. Сейчас, конечно, за почти 20 лет, ситуация немножечко, может быть, улучшилась, большее количество полномочий исполняют волости, но нам на каждой сессии районного собрания приходится заниматься передачей полномочий, то от волостей району, то от района в волости.  

- Передача связана с тем, что надо что-то вообще решать или поддерживать деньгами? 

- И то, и другое. Либо нужно денег больше планировать на волостной уровень, либо сделать один уровень. Как было у нас в советские времена. При этом еще могу сказать, что укрепляется вертикаль власти. Наш российский народ к власти привык. Демократия - это, конечно, хорошо. Но я думаю, что демократии у нас больше, чем на Западе.

- Какое число депутатов в районе? Есть ли проблемы с подбором кандидатов тогда, когда проходят выборы?

- Что касается количества депутатов, у нас вместе с волостными депутатами очень большое количество, 18 районных депутатов и больше сотни волостных. При выборах тратится на эти цели довольно большое количество средств. Я думаю, что разумнее было бы действительно эти средства использовать конкретно для какого-то дела. Тем более, выборы не всегда гладко проходят. И не хотелось бы вот этих распрей, которые на выборах возникают.

- Вы имеете в виду политические дискуссии?

- Да, потому что и оскорбления бывают.

- Как ищутся кадры для замещения депутатских должностей?

- С кадрами тоже есть проблема. Но я считаю, что депутат - это призвание. Человек, который пришел работать депутатом, должен иметь желание работать с людьми. Чаще всего, когда мы подыскиваем кадры, мы смотрим на людей, которые уважаемые, у нас их большое количество, но не все имеют желание быть депутатами, потому что кто-то работает очень много, кто-то просто не хочет. Конечно, сложно подыскивать достойных людей, которые хотели бы быть депутатами.

- После перехода на одноуровневую систему управления жители начнут больше требовать с вас и ваших коллег, ваша ответственность кратно возрастет, ведь так?

- Соглашусь, что возрастает кратно. Но с другой стороны, я уверен, что мы с этой проблемой справимся и справимся достойно. Тем более, что у нас есть очень достойные люди, которые, как говорит губернатор, могут работать 24 на 7. Правда, бывает, забывают отдыхать, а это нужно делать. Поэтому мы справимся с этой работой и справимся хорошо. 

Беседовала Любовь Кузнецова

Теги: #псковский район #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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