Политика

После муниципальной реформы намного легче будет работать — глава Краснопрудской волости

Муниципальная реформа давно назрела в Псковском районе. Такое мнение выразил глава Краснопрудской волости Александр Васильев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Закон о муниципальной реформе нужно было сделать еще вчера. Налоговая база сегодня в сельских поселениях очень слабая. Совхозов нет, колхозов нет, предприятия все разрушены. Поэтому единственное, что сегодня нас спасает, это дотации. На территории волости у меня сегодня проживают 650 человек, 74 деревни», - рассказал глава волости.

Александр Васильев отметил, что все волостные депутаты поддержали муниципальную реформу. «Нам намного легче будет работать. У нас будет своя смета расходов. Исходя из нее, мы сможем понять, куда можно направить деньги», - подчеркнул он.