Политика

Глава Карамышевской волости: Мы ничего не боимся при переходе Псковского района в округ

Нет никаких опасений из-за преобразования Псковского района в округ. Такое мнение выразила глава Карамышевской волости Лариса Александрова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы ничего не боимся при переходе. Мы уже в свое время реформировать 10-15 лет назад, когда образовалась большая Карамышевская волость из 5 волостей. И нынешний вопрос (преобразования Псковского района в округ - ред.) мы с коллегами обсуждали. Мы поддерживаем эту реформу. И совершенно верно, что у нас очень много времени уходит для того, чтобы выстраивать свою нормативную базу и документально все это оформлять. Но будет округ и будет легче», - поделилась ожиданиями глава волости.

Лариса Александрова отметила, что при переходе района в округ Карамышевская волость сможет принимать участие во всех конкурсах, где необходимо проходить порог по численности жителей.