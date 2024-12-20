Политика

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним об итогах избирательного цикла 2024 года.

Как одна из партий превращает выборы в электоральный терроризм? Почему российская избирательная система — лучшая в мире? Как облизбирком работает с молодежью? Что нового ждет регион в 2025 году?

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.