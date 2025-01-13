Политика

Председатель Собрания депутатов Гдовского района покинул свой пост

Николай Капитонов покинул пост председателя Собрания депутатов Гдовского района 7-го созыва. Решение опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Николай Капитанов покинул пост по собственному желанию с 1 января 2025 года.

«Временное исполнение полномочий председателя Собрания депутатов Гдовского района 7-го созыва осуществлять в соответствии с частью З статьи 23 Устава муниципального образования "Гдовский район"», - уточняется в документе.

Напомним, Николай Капитанов временно руководил Гдовским районом некоторое время после того, как должность главы муниципалитета в марте 2024 года покинул Алексей Васильев.

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В декабре 2024 года Гдовский район решением Псковского областного Собрания депутатов по инициативе сельских поселений преобразовали в муниципальный округ.