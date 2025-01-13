Политика

Гультяевская волость поддержала муниципальную реформу в Пустошкинском районе

Гультяевская волость Пустошкинского района выразила согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Пустошкинский район», в «Пустошкинский муниципальный округ Псковской области», следует из соответствующего решения.

Собрание депутатов сельского поселения «Гультяевская волость» решило выразить согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Пустошкинский район»: городского поселения «Пустошка», сельского поселения «Алольская волость», сельского поселения «Гультяевская волость», сельского поселения «Забельская волость», сельского поселения «Пригородная волость» и сельского поселения «Щукинская волость», в муниципальное образование «Пустошкинский муниципальный округ Псковской области», говорится в документе.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.