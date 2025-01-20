Политика

Псковское «Яблоко» не будет бойкотировать и пытаться сорвать муниципальные выборы

«Яблоко» будет участвовать в 2025 году во всех избирательных кампаниях в муниципальных образованиях Псковской области, не саботируя их. Такими планами в эфире программы «Гайд-парк» на радио «ПЛН FM» (102,6 FM) поделился председатель регионального отделения партии, депутат областного Собрания Артур Гайдук.

По его словам, притом, что «Яблоко» выступило против проведения муниципальной реформы в Псковской области, выборы органов местного самоуправления являются одним из главных направлений, по которому предстоит работать в этом году.

Как и прежде партия будет стремиться использовать все легальные возможности для ведения политической деятельности, не бойкотируя и не пытаясь сорвать избирательный процесс.

«Конечно, мы будем участвовать во всех муниципальных выборах. То, что мы против муниципальной реформы, не означает, что мы будем бойкотировать всё, что будет происходить помимо нее. Нам не удалось противостоять реформе в районах, но мы приложили много усилий», – отметил Артур Гайдук.

Для участия в выборах будут сформированы команды кандидатов. В выборе кадров руководство псковского «Яблока» постарается «не наступить на те же грабли» и не повторить ошибок, допущенных прежде, когда на выборы привлекались «попутчики». Об этом председатель регионального отделения «Яблока» сообщил, отвечая на вопросы, связанные с Всеволодом Козловским, ранее возглавлявшим команду «Яблока» на выборах в Великих Луках, а ныне по решению суда публикующего многочисленные опровержения опубликованных им клеветнических материалов, что безусловно наносит ущерб партии.

«В ключевых моментах взгляды кандидатов должны совпадать со взглядами партии. Есть второстепенные, которые не повлияют на решение», – обозначил критерии отбора в команды кандидатов Артур Гайдук.