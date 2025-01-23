Политика

Делегация Избирательной комиссии Псковской области посещает участки на выборах президента Республики Беларусь

Делегация Избирательной комиссии Псковской области посещает участки в Витебске, Орше и Полоцке на выборах Президента Республики Беларусь.

За 5 дней досрочного голосования проголосовали 41,81 % граждан, включённых в списки для голосования;

В основной день голосования на участках организована торговля и культурная программа. 26 января также возможно голосование на дому по заявлениям избирателей. Гражданин может обратиться с просьбой об организации голосования по месту своего нахождения вплоть до 18 часов.

За выборами президента наблюдают 486 иностранных (международных) наблюдателей.

Закон запрещает фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня, а также вынос бюллетеней за пределы помещения для голосования.

Впервые голосующим 18-летним белорусам вручают в подарок книгу «Символы суверенной Беларуси». Также приятный бонус их ждет от Белорусского республиканского союза молодежи — флажки и брендированные футболки.