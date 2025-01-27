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Политика

«Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил. ВИДЕО

28.01.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже.

 
Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
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