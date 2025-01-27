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«Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил. ВИДЕО

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Рейтингомер: уголовка за премию, раздрай в партии и в гостях у Батьки

Политика

«Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали». С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже. Смотрите также «Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил