Политика

Олег Брячак: После Индии понимаешь, что наша исполнительная власть – ангелы с крылышками

Путешествия за границу помогают расширить кругозор, получить новый опыт и лучше понять ситуацию в родной стране, заявил в прямом эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак, который совершил длительное путешествие по странам Азии.

По словам Олега Брячака, он побывал в Индии, Вьетнаме, Китае и Таиланде. Находясь в одной стране, не всегда можно объективно оценить уровень жизни и другие показатели, поскольку нет понимания, как обстоят дела в других государствах, пояснил гость студии.

«Я много где был. Опыт, который я получил, значительно расширил мои горизонты. Я общался с разными людьми, изучал, как устроена государственная политика в различных сферах, а также наблюдал за работой бюрократического аппарата в разных странах», - рассказал депутат, отвечая на вопрос о причинах его отсутствия в последнее время в информационном поле.

Олег Брячак отметил, что выбрал недорогой отель, условия проживания оказались ужасными, включая отсутствие горячей воды в номере.

«Отель, который поначалу я выбрал, стоил меньше 3 000 рублей на наши деньги. То есть с учётом курса - это 30 долларов в сутки. В нём не было горячей воды. У меня в номере была какая-то коричневая, грязная, сырая постель. Звук с улицы шёл такой, что я не мог спать», - поделился впечатлениями Олег Брячак.

Неприятно удивило и отношение местных жителей, продолжил парламентарий и пояснил, что постоянно сталкивался с попрошайками и навязчивыми предложениями. При этом эсер подчеркнул, что все трудности, пережитые в Азии, помогли ему лучше понять ситуацию в родной стране.

«Находясь здесь, в Псковской области, постоянно мы причитаем: здесь грязно, здесь мусор вовремя не вывезли, а здесь яму вовремя не заделали. Мы переполнены возмущением этими фактами, нам кажется, что исполнительная власть, которая должна следить за этими вещами, не дорабатывает. Но когда попадаешь в такое место как Индия, то понимаешь, что наша исполнительная власть – это просто ангелы с крылышками, которые очень хорошо работают», - высказал свое мнение депутат.

Поездка в Индию стала для Олега Брячака перезагрузкой. Он признался, что был рад вернуться в родной регион, где, по его словам, всё же лучше, чем в Индии. Депутат подчеркнул, что каждому человеку периодически нужно менять обстановку и получать новые впечатления. А политику это нужно вдвойне, так как, помимо эмоциональной разгрузки, он должен набираться опыта и знаний, чтобы потом применять их на родине.

«Когда я приехал обратно в Псков, вы не представляете, как я радовался и как мне были симпатичны наши лужи и наши ямы, я честно вам говорю. Такая перезагрузка нужна не только для политика, эта перезагрузка нужна для любого человека. У каждого человека на своем уровне масса своих проблем, которые как снежный ком давят человека. Человеку надо куда-то выезжать. Человеку нужно менять обстановку. Нужно скидывать эмоциональный стресс. А политику это нужно вдвойне. Политик обязан набираться опыта для того, чтобы потом в той стране, где он занимается политикой, и в том регионе, где он обязан служить своим гражданам, этот опыт и накопленные знания применять. Поэтому это очень важные вещи, когда человек имеет такую возможность», - подчеркнул гость студии.

Отвечая на критическое замечание ведущего об отъезде в Азию в период работы депутатов областного Собрания над бюджетом региона, Олег Брячак заявил, что уже 25 лет занимается бизнесом и имеет опыт управления и координации.

«Если даже меня нет на месте, я могу находиться в командировке в Москве, могу уехать в ту же Индию, это не значит, что те процессы, которые от меня зависят, которые направлены на помощь нашим гражданам, на эффективность работы моей партийной структуры, останавливаются. Все необходимые шаги, необходимые действия непосредственно мною были предприняты, необходимые пожелания и письма. Правильно оформленные письма были направлены в соответствующие комитеты правительства области, чтобы они были рассмотрены, чтобы какие-то вопросы для наших граждан были решены», - пояснил Олег Брячак.

Парламентарий считает, что опыт, полученный в Индии, незаменим для него как для политика.

Напомним, программа «Собственной персоной» с участием Олега Брячака вышла в эфир радио «ПЛН FM» сегодня, 29 января. Ведущий передачи Александр Савенко обсудил с ним ситуацию в региональном отделении партии, исчезновение ее и самого Олега Брячака из публичной плоскости, проблемы и планы псковских эсеров, в том числе относительно участия в выборах в этом и следующем годах.