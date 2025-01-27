Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
Банная церемония «Русские напевы»
 
 
 
ещё Политика 27.01.2025 17:440 Рейтингомер: уголовка за премию, раздрай в партии и в гостях у Батьки 29.01.2025 18:070 Олег Брячак: Кто может получить депутатский мандат — партийная тайна 29.01.2025 17:160 Олег Брячак: После Индии понимаешь, что наша исполнительная власть – ангелы с крылышками 29.01.2025 15:510 «Собственной персоной» с Олегом Брячаком: Куда исчезла «Справедливая Россия»? ВИДЕО 29.01.2025 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Олегом Брячаком 28.01.2025 19:400 «Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 24.01.2025 13:132 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 23.01.2025 13:170 Интерактив: «Выгул» ванны на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Олег Брячак: Кто может получить депутатский мандат — партийная тайна

29.01.2025 18:07|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак не планирует участвовать в качестве кандидата в выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Об этом он сообщил 29 января в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Депутат объяснил своё решение личными причинами и нежеланием оставлять бизнес ради политической карьеры. 

«Если вы думаете, что я хотел бы стать депутатом Государственной Думы, то это не значит, что я бы им хотел стать. Поверьте мне, если бы я хотел получить депутатский мандат именно Государственной Думы, то в состав вот этой Государственной Думы я бы уже зашел», — подчеркнул Олег Брячак.

Депутат также добавил, что его основной источник доходов — собственный бизнес. И дал понять, что его доходы от предпринимательской деятельности превышают размер заработной платы депутата Госдумы.

Отвечая на вопросы ведущего программы «Собственной персоной», Олег Брячак не стал называть фамилии тех однопартийцев, которые могли бы рассчитывать на мандат депутата Псковского областного Собрания по итогам выборов в следующем году в том случае, если «Справедливой России» удастся сохранить представительство в законодательном органе в количестве одного человека.
«Это партийная тайна», - ушел от прямого ответа на вопрос руководитель партийного отделения. 

Говоря о предстоящих в 2025 году избирательных кампаниях в муниципалитетах Псковской области, он заявил, что партия будет в них участвовать, а основное внимание уделит выборам в Псковском районе.

Комментируя общее снижение уровня поддержки оппозиции на выборах, Олег Брячак заявил, что борьба с партией власти осложнена неравными ресурсами и возможностями. «Сегодня бороться с партией власти практически невозможно. Это то же самое, что два спортсмена на беговой дорожке, один из которых связан, а другой натренированный», - заключил руководитель регионального отделения «Справедливой России — За правду».

Напомним, программа «Собственной персоной» с участием Олега Брячака вышла в эфир радио «ПЛН FM» сегодня, 29 января. Ведущий передачи — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил с ним ситуацию в региональном отделении партии, исчезновение Олега Брячака из публичной плоскости, проблемы и планы псковских эсеров.

Смотрите также
29.01.2025 15:510 «Собственной персоной» с Олегом Брячаком: Куда исчезла «Справедливая Россия»? ВИДЕО

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Справедливая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 60 человек
29.01.2025, 19:200 В псковском СИЗО-1 провели работу по профилактике повторных преступлений среди несовершеннолетних 29.01.2025, 18:500 «Сотрудник» Центрального банка РФ украл почти два миллиона рублей у псковички 29.01.2025, 18:300 Как спасти семейные отношения, рассказал клинический психолог 29.01.2025, 18:160 Афанасий Ордин-Нащокин станет героем нового выпуска программы «Разговоры о важных»
29.01.2025, 18:070 Олег Брячак: Кто может получить депутатский мандат — партийная тайна 29.01.2025, 18:040 Работник псковской агрофирмы сломал лучевую кость при падении с тяжелым мешком 29.01.2025, 17:580 Инфляционные ожидания россиян в январе выросли до 14% 29.01.2025, 17:510 «Зверьё моё»: Спортивная дрессировка собак 
29.01.2025, 17:480 Перспективы аграрного сектора и уже достигнутые показатели обсудили в Собрании 29.01.2025, 17:430 На ремонт Палкинской средней школы готовы выделить 47,5 млн рублей 29.01.2025, 17:410 Мультимедийную выставку Музея Победы увидят жители Псковской области 29.01.2025, 17:360 На уникальный краеведческий квест приглашает Псковский музей-заповедник
29.01.2025, 17:230 ВТБ включит самозапрет на финансовые операции уже в феврале 29.01.2025, 17:210 На ремонт улицы Леона Поземского в Пскове могут выделить свыше 300 млн рублей 29.01.2025, 17:160 Олег Брячак: После Индии понимаешь, что наша исполнительная власть – ангелы с крылышками 29.01.2025, 17:050 Племенные коровы из Германии не смогли пройти контроль на госгранице в Псковской области
29.01.2025, 17:020 ГД одобрила в первом чтении гарантии физлицам-банкротам с единственным ипотечным жильем 29.01.2025, 16:450 Завод «ЗЭТО» приглашает в свою команду специалистов 29.01.2025, 16:410 Автобус столкнулся с машиной на Ольгинском мосту в Пскове 29.01.2025, 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха
29.01.2025, 16:360 «Кристаллизация сознания»: выставка художника Александра Вихрова откроется в Пскове 29.01.2025, 16:340 Освещение вокруг стадиона «Электрон» в Пскове появится после завершения строительства школы 29.01.2025, 16:290 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 30 января 29.01.2025, 16:280 Игорь Иванов: Диспансеризация должна стать неотъемлемой частью корпоративной культуры
29.01.2025, 16:120 Российского лесоруба подозревают в убийстве замдиректора лесничества, водителя и лесника 29.01.2025, 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 29.01.2025, 15:510 «Собственной персоной» с Олегом Брячаком: Куда исчезла «Справедливая Россия»? ВИДЕО 29.01.2025, 15:300 Водитель Peugeot «пропахал» газон и выехал на тротуар в Пскове. ФОТО
29.01.2025, 15:200 Под небом областным 29.01.2025, 15:180 Псковские депутаты поддержали проект о заблаговременном уведомлении саморегулируемых организаций о проверках  29.01.2025, 15:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 января 29.01.2025, 15:100 В программу Псковской области «Развитие информационного общества» внесут изменения
29.01.2025, 15:070 ГД отклонила проект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью 29.01.2025, 15:070 «Росавтодор» отметил снижение на 7,1% числа ДТП на федеральных трассах 29.01.2025, 15:050 Граффити в Пскове: искусство или вандализм? ФОТОРЕПОРТАЖ 29.01.2025, 15:030 Перечень документов для проведения референдума в Псковской области предлагают разграничить в зависимости от статуса инициатора
29.01.2025, 14:570 Что будет с больницей и с нами? 29.01.2025, 14:540 Акварельных котов научат рисовать в музее-заповеднике Изборск» 8 февраля 29.01.2025, 14:470 Резервный фонд правительства Псковской области по предупреждению и ликвидации ЧС могут переименовать 29.01.2025, 14:420 «Экосреда»: Об экологическом просвещении в школах Псковской области. ВИДЕО
29.01.2025, 14:412 Штрафы за нарушение тишины в Псковской области предложили увеличить  29.01.2025, 14:360 В ГД предложили ввести штрафы за ложные сведения о продуктах питания в инфосистеме 29.01.2025, 14:270 Т1 Интеграция запускает демолабораторию с оборудованием Yadro 29.01.2025, 14:250 Выплаты Героям России и СССР в Псковской области планируют увеличить на 4,5%
29.01.2025, 14:220 Детей в российских лагерях начнут учить традиционным семейным ценностям 29.01.2025, 14:210 Порядок перевода госслужащих на новые должности планируют изменить в Псковской области 29.01.2025, 14:140 Псковичам напомнили о возможности сдать оружие за вознаграждение 29.01.2025, 14:130 Меры поддержки медиков, детей-сирот и несовершеннолетних рассмотрел соцкомитет Собрания
29.01.2025, 14:020 Умер актер Борис Улитин 29.01.2025, 13:550 С 3 февраля псковские семьи начнут получать детские пособия в новом размере 29.01.2025, 13:520 Какие СНТ могут участвовать в программе газификации, рассказали псковичам  29.01.2025, 13:470 СФ одобрил закон о повышении штрафов за продажу детям табачной продукции
29.01.2025, 13:460 Александр Козловский: Иностранные слова на вывесках — ловкий маркетинговый ход 29.01.2025, 13:410 Псковича осудили за попытку украсть 229 кг железнодорожных рельсов 29.01.2025, 13:330 Троих бывших мигрантов в Пскове доставили в военкомат после очередного рейда 29.01.2025, 13:300 Дождь и до +8 градусов прогнозируют в Псковской области 30 января
29.01.2025, 13:220 Экоактивист Александра Зайцева: Любовь к экологии начинается с семьи 29.01.2025, 13:160 ГАИ опровергла слухи о массовом аннулировании регистрации машин 29.01.2025, 13:130 Более двух с половиной миллионов рублей отдали псковичи мошенникам 29.01.2025, 13:090 Бизнес-миссия Великие Луки — Псков: обсуждают новые кооперационные связи с Белоруссией
29.01.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Олегом Брячаком 29.01.2025, 13:000 Новая многоэтажка с библиотекой появится в псковском микрорайоне Овсище 29.01.2025, 12:530 Александр Козловский: Работа ТОСов – забота о своей малой Родине 29.01.2025, 12:490 Пенсионера на велосипеде сбил водитель ВАЗа в Великих Луках
29.01.2025, 12:480 Обновления по части аттестации экскурсоводов обсудили в соцкомитете Собрания 29.01.2025, 12:370 Гендиректор букмекерской конторы «Фонбет» задержан по подозрению в даче взятки в Москве 29.01.2025, 12:290 Интерактив: 101 роза от мошенников 29.01.2025, 12:260 Несовершеннолетнего островича будут судить за сожжение знакомого матери
29.01.2025, 12:130 Трудности покрытия сельских территорий мобильной связью обсудили в Собрании 29.01.2025, 12:050 Мужчина в черных сапогах пропал в пыталовской деревне Поярково 29.01.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» об экологическом просвещении в псковских школах 29.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 января
29.01.2025, 11:410 В Госдуме россиян призвали чаще обращаться к врачам 29.01.2025, 11:290 «Собственной персоной» с Олегом Брячаком: Куда исчезла «Справедливая Россия»? 29.01.2025, 11:260 «Дьявол кроется в мелочах»: стандарты уборки Пскова предложили скорректировать 29.01.2025, 11:182 Пешеходный переход могут оборудовать на пересечении набережной и Рижского проспекта в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru