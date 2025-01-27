Политика

Олег Брячак: Кто может получить депутатский мандат — партийная тайна

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак не планирует участвовать в качестве кандидата в выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Об этом он сообщил 29 января в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Депутат объяснил своё решение личными причинами и нежеланием оставлять бизнес ради политической карьеры.

«Если вы думаете, что я хотел бы стать депутатом Государственной Думы, то это не значит, что я бы им хотел стать. Поверьте мне, если бы я хотел получить депутатский мандат именно Государственной Думы, то в состав вот этой Государственной Думы я бы уже зашел», — подчеркнул Олег Брячак.

Депутат также добавил, что его основной источник доходов — собственный бизнес. И дал понять, что его доходы от предпринимательской деятельности превышают размер заработной платы депутата Госдумы.

Отвечая на вопросы ведущего программы «Собственной персоной», Олег Брячак не стал называть фамилии тех однопартийцев, которые могли бы рассчитывать на мандат депутата Псковского областного Собрания по итогам выборов в следующем году в том случае, если «Справедливой России» удастся сохранить представительство в законодательном органе в количестве одного человека.

«Это партийная тайна», - ушел от прямого ответа на вопрос руководитель партийного отделения.

Говоря о предстоящих в 2025 году избирательных кампаниях в муниципалитетах Псковской области, он заявил, что партия будет в них участвовать, а основное внимание уделит выборам в Псковском районе.

Комментируя общее снижение уровня поддержки оппозиции на выборах, Олег Брячак заявил, что борьба с партией власти осложнена неравными ресурсами и возможностями. «Сегодня бороться с партией власти практически невозможно. Это то же самое, что два спортсмена на беговой дорожке, один из которых связан, а другой натренированный», - заключил руководитель регионального отделения «Справедливой России — За правду».

Напомним, программа «Собственной персоной» с участием Олега Брячака вышла в эфир радио «ПЛН FM» сегодня, 29 января. Ведущий передачи — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил с ним ситуацию в региональном отделении партии, исчезновение Олега Брячака из публичной плоскости, проблемы и планы псковских эсеров.