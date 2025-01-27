Политика

Артур Гайдук: Надеюсь, первичный уровень системы МСУ будет восстановлен

Надежду на то, что первичный уровень системы самоуправления в Псковской области будет восстановлен, выразил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на 41-й сессии регионального парламента 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Одним из доводов при проведении муниципальной реформы было то, что в ближайшее время Государственная Дума Российской Федерации примет закон, по которому такая реформа будет проведена в обязательном порядке. Никаких вариантов все равно не останется. Теперь прошла информация, что депутаты Государственной Думы внесли поправки, в соответствии с которыми обязательной эта система не будет. Ответственность за то, как будет организована система самоуправления, лежит на регионе. Это произошло благодаря множественным выступлениям в поддержку системы местного самоуправления. Особенно отличился Татарстан», - сказал Артур Гайдук.

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Он заявил, что «Псковская область побежала вперёд паровоза и почти закончила процесс уничтожения муниципальной системы самоуправления». «Надеюсь, что первичный уровень системы местного самоуправления будет восстановлен», - заключил лидер фракции «Яблоко».

Напомним, в Псковской области проходит третий этап муниципальной реформы. Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.