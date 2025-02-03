Валерий Гарбузов: Военные действия можно легко остановить, но украинский кризис это не решит

Остановить военные действия недостаточно, чтобы полностью решить украинский конфликт. Такое мнение член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Решить то, что мы называем украинским кризисом или российско-украинским конфликтом, это самая трудноразрешимая проблема из всех обещаний Трампа. А он много чего обещал. Мне кажется, поначалу Трамп не очень это осознавал. Об одном дне на решение этого конфликта он говорил не только ради популизма. Это не тот случай, когда он за свои слова не отвечает, он не понимал глубины и сложности конфликта, твердости позиций двух сторон. Когда вдруг тут откуда ни возьмись из-за угла возникли эти редко-земельные металлы, я не удивился. Это в духе Трампа, и я все думал, что же он может такое выкинуть. Он вытащил тему, которая никаким боком вообще не относится к делу. Опять же, это в духе Трампа», – сказал Валерий Гарбузов.
Он уточнил, что остановить прекращение боевых действий несложно, но этот подход не способен решить проблему на глубинном уровне и предотвратить повторение конфликта через какое-то время.
Валерий Гарбузов — российский историк и политолог, специалист в области внутренней и внешней политики США, автор более 70 научных работ. Он занимал должность директора Института США и Канады РАН с 2016 года по 31 августа 2023 года.