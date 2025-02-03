Политика

Валерий Гарбузов: Военные действия можно легко остановить, но украинский кризис это не решит

Остановить военные действия недостаточно, чтобы полностью решить украинский конфликт. Такое мнение член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Решить то, что мы называем украинским кризисом или российско-украинским конфликтом, это самая трудноразрешимая проблема из всех обещаний Трампа. А он много чего обещал. Мне кажется, поначалу Трамп не очень это осознавал. Об одном дне на решение этого конфликта он говорил не только ради популизма. Это не тот случай, когда он за свои слова не отвечает, он не понимал глубины и сложности конфликта, твердости позиций двух сторон. Когда вдруг тут откуда ни возьмись из-за угла возникли эти редко-земельные металлы, я не удивился. Это в духе Трампа, и я все думал, что же он может такое выкинуть. Он вытащил тему, которая никаким боком вообще не относится к делу. Опять же, это в духе Трампа», – сказал Валерий Гарбузов.

Он уточнил, что остановить прекращение боевых действий несложно, но этот подход не способен решить проблему на глубинном уровне и предотвратить повторение конфликта через какое-то время.

«Военные действия можно остановить легко, но украинский кризис от этого не разрешится. После этого возникает другая проблема, политическая. Что из себя представляет будущая Украина, идет ли она в НАТО, в Европейский союз, какое будущее у Украины. Я сомневаюсь, что она будет занимать пророссийскую позицию. Если она будет ориентироваться на Запад, на Соединенные Штаты Америки, то это противоречит интересам российского руководства. Оно не этого добивалось. Это огромная масса проблем, которые сейчас никто не знает, как разрешить, но они возникнут. Причем это все будет развиваться на фоне быстро или медленно развивающихся реваншистских устремлений. Украинцы не смирятся с тем, что с ними произошло. Это будет Украина, которая постоянно находится в борьбе, которая будет стремиться к возвращению утраченного», — заключил доктор исторических наук.

Валерий Гарбузов — российский историк и политолог, специалист в области внутренней и внешней политики США, автор более 70 научных работ. Он занимал должность директора Института США и Канады РАН с 2016 года по 31 августа 2023 года.