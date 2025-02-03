Политика

Александр Козловский: Муниципальные депутаты ближе всех к людям

Муниципальные депутаты – это те, кто ближе всех работает к людям, те, к кому чаще всего приходят жители со своими проблемами, и они, как никто другой, знают местные вопросы, заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в Псковской области в сентябре 2024 года в представительные органы местного самоуправления из 108 депутатских мандатов 86 замещены кандидатами от «Единой России».

«Через муниципальных депутатов и наших активистов первичных отделений мы вовлекаем жителей в региональный проект инициативного бюджетирования, в работу ТОСов, в контроль реализации народной программы. Например, за каждой ремонтируемой школой по партийному проекту "Новая школа" закреплен народный избранник, который следит за сроком и качеством ремонта», – рассказал Александр Козловский.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев обозначил основные направления работы партии в Год муниципального депутата. По его словам, работа будет развиваться по четырём пунктам: популяризация лучших муниципальных практик, внедрение эффективных форматов командной работы, развитие горизонтальных связей и обучение муниципальных депутатов на площадке Высшей партийной школы.

Для выбора лучших практик повседневной работы муниципальных депутатов «Единая Россия» проведёт специальный конкурс.

«Положение о конкурсе сейчас разрабатывается и будет направлено в регионы для обсуждения», – отметил Владимир Якушев на первом тематическом Форуме муниципальных депутатов, который прошёл в ЛНР. В нем также приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник и руководитель ЦИК партии Александр Сидякин.

Что касается форматов работы депутатских фракций муниципального уровня при взаимодействии с избирателями и с органами власти на местах, то наиболее эффективные модели и опыт будут отмечать и тиражировать в масштабах страны.

Третье направление – развитие горизонтальных связей между депутатами разных регионов. По мнению секретаря Генсовета, эту работу необходимо начинать с регионов-шефов и укреплять взаимодействие на уровне муниципальных депутатов.

Говоря о предстоящем обучении на площадке Высшей партийной школы, Владимир Якушев подчеркнул, что учебная программа версталась с учётом запросов муниципальных депутатов.

«Главная идея – "вооружить" вас дополнительными компетенциями, которые нужны для более эффективной депутатской работы», – акцентировал внимание он.

Также в Год муниципального депутата «Единая Россия» проведёт сбор инициатив по совершенствованию законодательства, касающегося работы муниципальных депутатов.

«Принципиально важно, чтобы в новых регионах налаживалась мирная жизнь, чтобы люди чувствовали, что стали членами огромной семьи под названием "Россия". Со стороны центральных органов партии мы будем помогать, делать всё, чтобы работа становилась более качественной и эффективной. Мы – одна семья, одна команда», – заключил секретарь Генсовета партии.

В свою очередь Леонид Пасечник подчеркнул, что дорожной картой в работе была и остаётся народная программа «Единой России».