Политика

Андрей Маковский: Сейчас рано говорить об улучшении отношений между РФ и США

Оценивать инициативы России и Соединенных Штатов Америки по ситуации на Украине нужно по реальным действиям. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский, комментируя телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля.

«Сейчас тяжело оценивать. Всегда нужно оценивать по каким-либо действиям. Мы помним, что Соединенные Штаты Америки и Россия нажимали кнопку перемирия и изменения отношений. Но ничего не изменилось. Поэтому сейчас говорить преждевременно. Мы, конечно, будем с интересом наблюдать, но мы понимаем, что сейчас перемирие, конечно, больше нужно западным партнерам ввиду плачевного состояния их экономики и социального недовольства. В Америке мы видим, что приходит понимание, что весь конфликт финансируется американскими налогоплательщиками. Поэтому, возможно, это такой политический ход американской стороны, чтобы создать образ прогрессивных управленцев. Будем смотреть по реакции, по реальным действиям», – прокомментировал Андрей Маковский.

Депутат отметил, что завершение конфликта по инициативе новой американской «верхушки» может непредсказуемым образом отразиться на интересах европейских элит.

«У них есть свое видение на украинские активы. Если мы посмотрим журнал Forbes, то каждый регион Украины оценен. Оценен с точки зрения сельского хозяйства, рыбных ресурсов, ценных металлов, редкоземельных металлов. Я думаю о том, что многие олигархи из западных элит вложились в конфликтные действия с точки зрения получения в будущем прибыли от развала экономики Украины. И сейчас их инвестиции вызывают сомнения и риски. Будет ли с ними считаться новая американская администрация? Конечно, это вызывает у них опасения. Я думаю, что для западных европейских партнеров это все деньги, выгода и прибыль. Ни в коем случае не люди, не мир, не честность», – подчеркнул руководитель фракции «Новые люди».

Андрей Маковский считает, что переговорная позиция России будет основываться в первую очередь на национальных интересах, которые являются основополагающими для российской стороны.

«Вообще, любые переговоры — это всегда хорошо. Но, зная то, как ведут американцы переговоры, опять же, не стоит мечтать. У нас есть своя позиция, которой мы будем придерживаться. У нас есть свои цели, национальные интересы, и от них отступать ни в коем случае нельзя. Вообще, на новых территориях должен быть русский мир, и это главное», – подытожил парламентарий.

Напомним, 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился почти полтора часа. Президенты обсудили ближневосточное урегулирование и двухсторонние отношения РФ и США. Трамп заявил, что провёл «продуктивный разговор» с Путиным. Президент США в разговоре высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине. Владимир Путин поддержал тезис о том, что настало время работать вместе, а также заявил о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.