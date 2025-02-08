В России и мире

Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву, заявил Дмитрий Песков.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Сегодня, 12 февраля, российский и американские лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие визиты в Россию и США, сообщает агентство ТАСС.

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа", - рассказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в разговоре они обсудили необходимость остановки конфликта на Украине, урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и вопросы энергетики. Владимир Путин в разговоре Владимир Путин поддержал тезис о том, что настало время работать вместе.