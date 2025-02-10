Политика

Трамп: Конфликт на Украине начался из-за обещаний Байдена

В связи с предстоящей встречей представителей России, США и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором обвинил президента США Джо Байдена в начале боевых действий на Украине, сообщили в Telegram-канале SHOT.

Как отметил Дональд Трамп, «все началось из-за того, что Байден пообещал Украине вступление в НАТО», что, по его мнению, стало спусковым крючком для конфликта.

Он уточнил, что 14 февраля представители России и США проведут контакты по урегулированию ситуации в Украине: «Будет встреча в Мюнхене завтра, Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США».

Кроме того, Дональд Трамп анонсировал свои планы провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным для обсуждения сокращения ядерных арсеналов. Он также выразил мнение о необходимости возвращения России в G7, отметив, что исключение страны из G8 было ошибкой Барака Обамы: «Вопрос был не в том, чтобы любить или не любить Россию, это было G8. Думаю, Путин рад был бы вернуться».

Напомнив о своем опыте ведения переговоров с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что «верил его словам о желании урегулирования конфликта на Украине», подчеркивая важность диалога для достижения мира.