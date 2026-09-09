С чем партии идут на сентябрьские выборы: предвыборные дебаты стартуют на «ПЛН FM»

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам.

В преддверии сентябрьских выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области за «разделочным» столом «Политкухни» пройдут дебаты. В них примут участие:

Антон Минаков, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР

Наталья Тудакова, председатель Совета отделения «Справедливой России» по Псковской области

Павел Бикташев, председатель регионального отделения партии «Родина»

Михаил Иванов, председатель правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области

Дмитрий Михайлов, секретарь Псковского обкома КПРФ

Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди».

Участники дебатов расскажут, с чем их партии пойдут на выборы и на какой результат рассчитывают, а также выскажут мнение по поводу того, есть ли в Псковской области борьба за власть и как завоевать голоса протестного электората. В качестве модератора дискуссии по традиции выступит главный политический шеф «Политкухни» Александр Савенко.